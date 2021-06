V Pezinku sa koná kongres strany Sloboda a Solidarita, majú voliť členov republikovej rady

Očakáva sa tlačovka

Oproti voľbám si polepšili

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.6.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) má v sobotu v Pezinku stranícky kongres. V jeho úvode má s príhovorom vystúpiť predseda liberálov Richard Sulík a po ňom aj čestní hostia.Prihovoriť sa majú tiež generálny manažér strany Roman Foltin a predseda organizácie Mladí SaS Ladislav Kuna.Na kongrese sa majú liberáli oboznámiť so správou o činnosti rozhodcovskej komisie a správou o činnosti revíznej komisie.Popoludní na nich čakajú voľby členov do republikovej rady, rozhodcovskej komisie a revíznej komisie. Výsledky volieb by mali ohlásiť na tlačovej konferencii.Podľa výsledkov prieskumu Agentúry Focus pre televíziu Markíza mala SaS v polovici mája podporu 12,3 percenta respondentov.V prieskume, ktorý od 13. do 17. mája vykonala agentúra Ako, by svoj hlas liberálom odovzdalo 13,8 percenta opýtaných. V minuloročných parlamentných voľbách získala SaS 6,22 percenta hlasov voličov.