Pri súčasnej energetickej kríze sa môžu niektorí ľudia uchýliť k spaľovaniu odpadu vo svojich vykurovacích zariadeniach. Zákon o odpadoch to zakazuje. Obec môže za spaľovanie odpadu uložiť pokutu do 1500 eur. Na sociálnej sieti to uviedla Zelená linka Ministerstva životného prostredia SR, ktorá eviduje množstvo takýchto podnetov.





"Hoci sa spaľovanie môže zdať ako pohodlné a lacné riešenie, ako sa zbaviť odpadu a popritom si aj zakúriť, pre naše zdravie a životné prostredie to predstavuje veľký problém," skonštatovala linka. Dodala, že spaľovanie odpadu doma je pre nízku teplotu a obmedzený prísun kyslíka veľmi neefektívne.Takýmto spaľovaním sa priamo do atmosféry dostávajú nebezpečné látky ako prachové častice, oxid uhoľnatý, skleníkové plyny - oxid uhličitý, metán, oxid dusný či dioxíny. "Z tohto dôvodu je spaľovanie odpadu možné len v prevádzkach, ktoré na túto činnosť disponujú príslušným povolením. Dlhodobý pobyt v znečistenom ovzduší je príčinou mnohých ochorení dýchacieho systému, kardiovaskulárnych ochorení či kognitívnych porúch," priblížila Zelená linka.Minulé roky v jesennom a zimnom období evidovala zvýšené množstvo podnetov, týkajúcich sa znečisťovania ovzdušia spaľovaním odpadu. U niekoľkých podnetov evidujú aj spaľovanie PET fliaš či plechoviek."V prípade, že by niekto vo vašom okolí spaľoval odpad, neváhajte sa obrátiť či už na nás, alebo na príslušného zástupcu obce," vyzvala linka.