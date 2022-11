V Rusku sa začali jesenné odvody brancov, ministerstvo sa pokúša oklamať obyvateľov

Vyhýbanie sa odvodom

Mnohí zmobilizovaní sú neskúsení

1.11.2022 (Webnoviny.sk) - V Rusku sa v utorok začali každoročné jesenné odvody brancov do armády. Do služby by malo v priebehu dvoch mesiacov nastúpiť 120-tisíc ľudí. Ruskí vojenskí predstavitelia uisťujú, že povolaní branci nepôjdu bojovať na Ukrajinu.Americký Inštitút pre štúdium vojny však tvrdí, že ruské ministerstvo obrany „sa pokúša oklamať ruské obyvateľstvo aby verilo, že jesenní branci nepôjdu bojovať na Ukrajinu, čo pravdepodobne zabráni vyhýbaniu sa odvodom".Ruská ilegálna anexia okupovaných ukrajinských oblastí „znamená, že všetky boje sa odohrávajú v oblastiach, ktoré Kremeľ považuje za ruské územie,“ uviedol inštitút s tým, že brancov „takmer určite" po výcviku, ktorý skončí okolo marca alebo apríla 2023, pošlú na Ukrajinu.Mohlo by to však byť aj skôr v reakcii na zmeny na bojisku.Odvody sa mali začať v októbri, ale odložili ich pre mimoriadnu „čiastočnú mobilizáciu" 300-tisíc záložníkov, ktorú nariadil prezident Vladimir Putin 21. septembra.Zatiaľ čo ruskí predstavitelia v pondelok vyhlásili čiastočnú mobilizáciu za ukončenú, kritici varovali, že povolávanie by sa mohlo obnoviť po tom, čo vojenské náborové úrady budú oslobodené od spracovania brancov.Ruský minister obrany Sergej Šojgu v utorok vyhlásil, že 87-tisíc povolaných mužov v rámci čiastočnej mobilizácie nasadili do bojov na Ukrajine. Cvičí ich 3 000 vojenských inštruktorov s bojovými skúsenosťami z Ukrajiny, dodal.Podľa aktivistov a správ z ruských médií či agentúry AP sú mnohí zmobilizovaní záložníci neskúsení, úrady im povedali, aby si sami zaobstarali základné veci ako lekárničky a ochranné vesty, a nedostalo sa im výcviku predtým, než ich poslali do bojov.