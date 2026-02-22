Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 22.2.2026
 Meniny má Etela
 Z domova

22. februára 2026

Obec v okrese Gelnica ochromil brutálny útok. Žena mala viaceré bodné rany, v nemocnici skončil aj muž


Tagy: košická policajná hovorkyňa Pobodanie Polícia Vyšetrovanie

Polícia sa zaoberá prípadom pobodanej ženy v obci Helcmanovce v okrese Gelnica. Ako informovala košická policajná hovorkyňa Lenka ...



policia e1771769924479 676x459 22.2.2026 (SITA.sk) - Polícia sa zaoberá prípadom pobodanej ženy v obci Helcmanovce v okrese Gelnica. Ako informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, policajti sú na mieste udalosti a zisťujú, prečo k spáchaniu skutku došlo, aj okolnosti, ktoré mu predchádzali. Dve osoby boli zároveň posádkou rýchlej zdravotnej pomoci prevezené do nemocnice, rozsah ani závažnosť ich zranení nateraz nie je známa.


„Vzhľadom na podozrenie zo spáchania násilnej trestnej činnosti sa už mieste nachádzajú aj krajskí kriminalisti a vec si prevzal košický krajský policajný vyšetrovateľ. Doposiaľ nebola zadržaná žiadna konkrétna osoba ani vznesené obvinenie," uviedla Ivanová. Doplnila, že vyšetrovanie tejto udalosti je v počiatočnom štádiu, preto bližšie informácie polícia poskytne hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí.

Podľa televízie Joj bola neďaleko železničnej stanice v Helcmanovciach dnes nájdená žena na chodníku s viacerými bodnými ranami na tele, zatiaľ čo v jednom z miestnych domov objavili 45-ročného muža s vážnym zranením krku. Podľa televízie Markíza sa muž synovi priznal, že ráno dobodal pred stanicou jeho mamu.


Zdroj: SITA.sk - Obec v okrese Gelnica ochromil brutálny útok. Žena mala viaceré bodné rany, v nemocnici skončil aj muž © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: košická policajná hovorkyňa Pobodanie Polícia Vyšetrovanie
Susko odmieta, že by zákony šili na mieru Brhelovi, opozícia hovorí o opaku

