|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 22.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Etela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. februára 2026
Obec v okrese Gelnica ochromil brutálny útok. Žena mala viaceré bodné rany, v nemocnici skončil aj muž
Polícia sa zaoberá prípadom pobodanej ženy v obci Helcmanovce v okrese Gelnica. Ako informovala košická policajná hovorkyňa Lenka ...
Zdieľať
22.2.2026 (SITA.sk) - Polícia sa zaoberá prípadom pobodanej ženy v obci Helcmanovce v okrese Gelnica. Ako informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, policajti sú na mieste udalosti a zisťujú, prečo k spáchaniu skutku došlo, aj okolnosti, ktoré mu predchádzali. Dve osoby boli zároveň posádkou rýchlej zdravotnej pomoci prevezené do nemocnice, rozsah ani závažnosť ich zranení nateraz nie je známa.
„Vzhľadom na podozrenie zo spáchania násilnej trestnej činnosti sa už mieste nachádzajú aj krajskí kriminalisti a vec si prevzal košický krajský policajný vyšetrovateľ. Doposiaľ nebola zadržaná žiadna konkrétna osoba ani vznesené obvinenie," uviedla Ivanová. Doplnila, že vyšetrovanie tejto udalosti je v počiatočnom štádiu, preto bližšie informácie polícia poskytne hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí.
Podľa televízie Joj bola neďaleko železničnej stanice v Helcmanovciach dnes nájdená žena na chodníku s viacerými bodnými ranami na tele, zatiaľ čo v jednom z miestnych domov objavili 45-ročného muža s vážnym zranením krku. Podľa televízie Markíza sa muž synovi priznal, že ráno dobodal pred stanicou jeho mamu.
Zdroj: SITA.sk - Obec v okrese Gelnica ochromil brutálny útok. Žena mala viaceré bodné rany, v nemocnici skončil aj muž © SITA Všetky práva vyhradené.
„Vzhľadom na podozrenie zo spáchania násilnej trestnej činnosti sa už mieste nachádzajú aj krajskí kriminalisti a vec si prevzal košický krajský policajný vyšetrovateľ. Doposiaľ nebola zadržaná žiadna konkrétna osoba ani vznesené obvinenie," uviedla Ivanová. Doplnila, že vyšetrovanie tejto udalosti je v počiatočnom štádiu, preto bližšie informácie polícia poskytne hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí.
Podľa televízie Joj bola neďaleko železničnej stanice v Helcmanovciach dnes nájdená žena na chodníku s viacerými bodnými ranami na tele, zatiaľ čo v jednom z miestnych domov objavili 45-ročného muža s vážnym zranením krku. Podľa televízie Markíza sa muž synovi priznal, že ráno dobodal pred stanicou jeho mamu.
Zdroj: SITA.sk - Obec v okrese Gelnica ochromil brutálny útok. Žena mala viaceré bodné rany, v nemocnici skončil aj muž © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Susko odmieta, že by zákony šili na mieru Brhelovi, opozícia hovorí o opaku
Susko odmieta, že by zákony šili na mieru Brhelovi, opozícia hovorí o opaku