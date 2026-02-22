Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

22. februára 2026

Susko odmieta, že by zákony šili na mieru Brhelovi, opozícia hovorí o opaku


Žiadna legislatívna zmena sa nerobí tak, aby pomohla len jednému človeku. V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza to povedal minister spravodlivosti



66c70770d284c437267741 676x451 22.2.2026 (SITA.sk) - Žiadna legislatívna zmena sa nerobí tak, aby pomohla len jednému človeku. V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza to povedal minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) s poukazom na vládne novelizácie trestných kódexov. Tie podľa neho pomohli napríklad aj bývalému prezidentovi Andrejovi Kiskovi. Podľa pôvodnej platnej úpravy by totiž podľa neho išiel minimálne na sedem rokov do väzenia.


Pokiaľ ide o Jozefa Brhela, neprávoplatne odsúdeného v kauze Mýtnik, Susko odmietol, že by ten bol prepojený so stranou Smer-SD. „Minimálne v tejto kauze to určite odmietam,“ vyhlásil minister. Zároveň poukázal na to, že Brhel bol vo viacerých skutkoch v rámci kauzy Mýtnik oslobodený.

„A bol odsúdený za legalizáciu príjmov z trestnej činnosti, čo je sekundárny trestný čin. A za primárny trestný čin odsúdený nebol,“ zdôraznil minister. Doplnil, že je otázne, či v tejto kauze vôbec vznikla nejaká škoda a komu. „Je to zase ďalší prípad postavený na kajúcnikoch,“ skonštatoval Susko.

Podľa opozičnej poslankyne Márie Kolíkovej (SaS) mal byť Brhel súdený aj za korupciu, pomohla mu však koaličná novela. „Táto kauza presne ukazuje, že jednak tresty za korupciu sú neprimerane nízke a, že sú tu ľudia, ktorí unikli pred spravodlivosťou,“ vyhlásila Kolíková. Pokiaľ ide o legalizáciu príjmov trestnej činnosti, čiastka bola podľa nej vyčíslená na šesť miliónov eur. Uložené peňažné tresty však nedosahujú ani výšku troch miliónov. „Je tu otázka, v akej miere je potom taký trest odstrašujúci,“ dodala Kolíková.


Zdroj: SITA.sk - Susko odmieta, že by zákony šili na mieru Brhelovi, opozícia hovorí o opaku © SITA Všetky práva vyhradené.

