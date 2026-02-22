|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 22.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Etela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. februára 2026
Susko odmieta, že by zákony šili na mieru Brhelovi, opozícia hovorí o opaku
Tagy: diskusná relácia Na telo Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kauza Mýtnik Korupcia Minister spravodlivosti SR
Žiadna legislatívna zmena sa nerobí tak, aby pomohla len jednému človeku. V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza to povedal minister spravodlivosti
Zdieľať
22.2.2026 (SITA.sk) - Žiadna legislatívna zmena sa nerobí tak, aby pomohla len jednému človeku. V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza to povedal minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) s poukazom na vládne novelizácie trestných kódexov. Tie podľa neho pomohli napríklad aj bývalému prezidentovi Andrejovi Kiskovi. Podľa pôvodnej platnej úpravy by totiž podľa neho išiel minimálne na sedem rokov do väzenia.
Pokiaľ ide o Jozefa Brhela, neprávoplatne odsúdeného v kauze Mýtnik, Susko odmietol, že by ten bol prepojený so stranou Smer-SD. „Minimálne v tejto kauze to určite odmietam,“ vyhlásil minister. Zároveň poukázal na to, že Brhel bol vo viacerých skutkoch v rámci kauzy Mýtnik oslobodený.
„A bol odsúdený za legalizáciu príjmov z trestnej činnosti, čo je sekundárny trestný čin. A za primárny trestný čin odsúdený nebol,“ zdôraznil minister. Doplnil, že je otázne, či v tejto kauze vôbec vznikla nejaká škoda a komu. „Je to zase ďalší prípad postavený na kajúcnikoch,“ skonštatoval Susko.
Podľa opozičnej poslankyne Márie Kolíkovej (SaS) mal byť Brhel súdený aj za korupciu, pomohla mu však koaličná novela. „Táto kauza presne ukazuje, že jednak tresty za korupciu sú neprimerane nízke a, že sú tu ľudia, ktorí unikli pred spravodlivosťou,“ vyhlásila Kolíková. Pokiaľ ide o legalizáciu príjmov trestnej činnosti, čiastka bola podľa nej vyčíslená na šesť miliónov eur. Uložené peňažné tresty však nedosahujú ani výšku troch miliónov. „Je tu otázka, v akej miere je potom taký trest odstrašujúci,“ dodala Kolíková.
Zdroj: SITA.sk - Susko odmieta, že by zákony šili na mieru Brhelovi, opozícia hovorí o opaku © SITA Všetky práva vyhradené.
Pokiaľ ide o Jozefa Brhela, neprávoplatne odsúdeného v kauze Mýtnik, Susko odmietol, že by ten bol prepojený so stranou Smer-SD. „Minimálne v tejto kauze to určite odmietam,“ vyhlásil minister. Zároveň poukázal na to, že Brhel bol vo viacerých skutkoch v rámci kauzy Mýtnik oslobodený.
„A bol odsúdený za legalizáciu príjmov z trestnej činnosti, čo je sekundárny trestný čin. A za primárny trestný čin odsúdený nebol,“ zdôraznil minister. Doplnil, že je otázne, či v tejto kauze vôbec vznikla nejaká škoda a komu. „Je to zase ďalší prípad postavený na kajúcnikoch,“ skonštatoval Susko.
Podľa opozičnej poslankyne Márie Kolíkovej (SaS) mal byť Brhel súdený aj za korupciu, pomohla mu však koaličná novela. „Táto kauza presne ukazuje, že jednak tresty za korupciu sú neprimerane nízke a, že sú tu ľudia, ktorí unikli pred spravodlivosťou,“ vyhlásila Kolíková. Pokiaľ ide o legalizáciu príjmov trestnej činnosti, čiastka bola podľa nej vyčíslená na šesť miliónov eur. Uložené peňažné tresty však nedosahujú ani výšku troch miliónov. „Je tu otázka, v akej miere je potom taký trest odstrašujúci,“ dodala Kolíková.
Zdroj: SITA.sk - Susko odmieta, že by zákony šili na mieru Brhelovi, opozícia hovorí o opaku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: diskusná relácia Na telo Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kauza Mýtnik Korupcia Minister spravodlivosti SR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Obec v okrese Gelnica ochromil brutálny útok. Žena mala viaceré bodné rany, v nemocnici skončil aj muž
Obec v okrese Gelnica ochromil brutálny útok. Žena mala viaceré bodné rany, v nemocnici skončil aj muž
<< predchádzajúci článok
Karas varuje pred útokmi na sudcov, Fico a Kaliňák podľa neho vysielajú nebezpečný signál
Karas varuje pred útokmi na sudcov, Fico a Kaliňák podľa neho vysielajú nebezpečný signál