Obec Veľký Grob láka známych Slovákov, oceňujú jeho polohu

Obec robia ľudia, ktorí v nej žijú

Potrebuje obnoviť objekty, ktoré postavili v brigádnickej akcii Z

Veľký Grob 4. mája (TASR) – Pokojná obec Veľký Grob má v poslednom období akúsi dostredivú silu. Tak nejako to aspoň pociťuje jej starosta Viliam Rigo. Veď za osem rokov sa rozrástla o dvesto ľudí na dnešných 1400, ktorí oceňujú pokoj vidieckeho bývania s dostupnosťou väčších miest.Veľký Grob je hraničnou obcou Trnavského samosprávneho kraja, patrí do okresu Galanta, ale bližšie, okolo osem kilometrov to má k Sencu a zároveň leží zhruba v polovici cesty medzi hlavným mestom a Trnavou.povedal starosta pre TASR. "Pečiatku" trvalého pobytu má napríklad slobodný šermiarsky majster Peter Koza, hudobný skladateľ Peter Martinček, ktorý používa veľavravný pseudonym Peter van Grob, akademický maliar Juraj Dolán, herečka a dablérka Dagmar Bruckmayerová, bábkoherec Martin Žák či koncertná umelkyňa, speváčka Alžbeta Bukoveczka. V obci má pôsobisko aj známy a populárny rímskokatolícky kňaz Ján Sucháň.konštatoval Rigo. Martin Žák podľa jeho slov pomáha pri rôznych kultúrnych podujatiach, Juraj Dolán, ktorý si zaobstaral budovu starej školy a zriadil v nej ateliér, ju dobudoval s myšlienkou robiť sympóziá pre mladých výtvarníkov. Peter Koza, považovaný za zakladateľa historického šermu na Slovensku, autor kníh a spolupracovník divadelníkov a filmárov, aktuálne ponúkol obci seriál prednášok o histórii. Do Veľkého Grobu sa prisťahoval pred dvanástimi rokmi.povedal pre TASR. Pre obec urobil, ako dodal, už niekoľko projektov.doplnil s tým, že jeho záujmom bolo, aby sa ešte viac zblížil s obyvateľmi. Veľký Grob dovtedy nepoznal, hoci jeho originálnu výšivku ako bývalý pracovník Ústredia ľudovej výroby (ÚĽUV) - áno.povedal Koza.Veľký Grob bol rodnou obcou aj dnes už zosnulej ľudovej umelkyne Kataríny Brinzovej. Dom, v ktorom bývala, stojí takmer v centre obce a hoci je kultúrnou pamiatkou, volá po nutnej oprave. Obec má záujem zriadiť v ňom aspoň jej pamätnú izbu, ale bude to závisieť od jeho vlastníka.povedal starosta. Katarína Brinzová (1877 - 1976) vytvárala výšivky a maľby predovšetkým pre tradičné prostredie, jej motívy viackrát použil architekt Dušan Jurkovič v interiéroch, ktoré navrhoval. Vymaľovala napríklad foyer brnianskej Vesny, oblúky kuchyne pre výstavu v Paríži a najmonumentálnejšie dielo vytvorila pre expozíciu Slovenského národného múzea v Martine v roku 1938, kde vymaľovala kópiu čatajského domu, vyzdobila tiež prvú predajňu a výstavnú sieň ÚĽUV na Michalskej ulici v Bratislave a ďalšie. Okrem nástennej maľby sa venovala aj zložitej výšivke zlatom a plochej výšivke na hrubom plátne, ktorá bola typická pre staršie obdobie vývinu výšivky vo Veľkom Grobe a v Čataji.Kalendár kultúrnych a spoločenských akcií vo Veľkom Grobe je na tento rok plný. Obec ho zverejňuje na svojej webovej stránke ako pozvánku pre obyvateľov a pri každej akcii je pripísaný aj organizátor. Striedajú sa tam B-team, vinári, hasiči, poľovníci, Slovenský Červený kríž, Búda Team a Human Motors a obecný úrad.povedal starosta tejto obce s 1400 obyvateľmi v okrese Galanta Viliam Rigo. K agilným patrí občianske združenie Búda Team. Vymysleli teraz aktuálne Cestu rozprávkovým lesom, ktorá sa konala 1. mája a otvorili pri tom nový turisticko-náučný chodník okolo jedného zo dvoch rašelinísk, ktoré sa pri obci nachádzajú a poskytujú aj možnosť rybolovu. Na konte majú už šesť ročníkov splavu odvodňovacieho kanála, zvaného Zichyho potok, pretekajúceho extravilánom obce.povedal starosta. Otvorenie je naplánované na koniec júna. Za aktivitu tohto združenia treba podľa neho poďakovať hlavne Mariánovi Kádarovi, Štefanovi Angelimu, Milkovi Andorovi, Roderikovi Sedlákovi, Jozefovi Švecovi, Dominikovi Peštovi a ďalším.Významne sa do akcií do Veľkom Grobe zapájajú príslušníci Dobrovoľného hasičského zboru. Jeho činnosť podľa slov tajomníka Rudolfa Ženiša obnovili po odmlke v roku 2016, no odvtedy sa im podarilo už participovať na viacerých vydarených akciách v obci. Ale hlavne dbali na to, aby dobudovali prístrojové zariadenie a vynovili zbrojnicu.konštatoval pre TASR. História zboru pritom siaha ešte pred prvú republiku, ale nanovo museli zháňať nielen uniformy, ale najmä hadice, prúdnice, striekačky, aby boli akcieschopní a mohli súťažiť aj v hasičskom športe. Ministerstvo vnútra prispelo protipovodňovým vozíkom. Zbrojnica z roku 1968 však potrebuje aj nové okná, kúrenie, tak čakajú na vhodnú výzvu, aby sa mohli zase prihlásiť.uviedol Ženiš. Hasičov možno vidieť napríklad pri akcii Na kolesách po Grobe, kde sa vyšantili asi všetky grobské deti, pri organizovaní folklórneho podujatia Jedlá starých materí či pri lampiónovom sprievode a pri ďalších.dodal Ženiš.Vinári a poľovníci zase pripravujú akcie, späté s ich činnosťou. V marci bola ochutnávka vín, v júli bude juniáles na poľovníckej chate, v októbri jedlá starých materí a v decembri poľovnícky ples. B-team bývalých futbalistov kontruje stavaním mája a Hodkovým futbalovým turnajom. Pod gesciou obce sa v tomto roku koná oslava Dňa matiek, Deň Zeme, Medzinárodného dňa detí, vianočné trhy či obecné dni.Iným druhom aktivity v prospech obce a jej obyvateľov je práca historičky Ivany Červenkovej. Už pre deviatimi rokmi pripravila podklady na vydanie monografie Veľkého Grobu. Tá však svetlo sveta doteraz neuzrela. Samospráve sa nepodarilo získať na jej vydanie peniaze.dodal Rigo.K najnovším prírastkom vo Veľkom Grobe, ktorých úlohou je skvalitniť život obyvateľov, je novovybudovaná predajňa potravín. Otvorili ju iba prednedávnom. Úplne najčerstvejším je nové detské ihrisko, ktoré vyrástlo pri kultúrnom dome a kolaudovať ho budú 8. mája. Len prednedávnom okrem toho pribudol kamerový systém a urobila sa jedna časť kanalizačného systému. Obec na všetko toto získala prostriedky z grantovej schémy. Bola pripravená a čakala na vyhlásenie výziev.Starosta Viliam Rigo povedal, že v posledných rokoch zabezpečil prípravu jedenástich projektov, z nich časť sa už podarilo realizovať.povedal Rigo, ktorý sedí na starostovskej stoličke už tretie volebné obdobie. Treba vymeniť okná na kultúrnom dome, lebo sú úplne nevhodné, hoci má len dvadsať rokov, zatepliť obecný úrad.priznal starosta. Za vlastné peniaze však tam museli medzitým urobiť nové kúrenie, lebo situácia si to vyžiadala. Opravili tiež strechu na požiarnej zbrojnici a časom bude vynovená celá, urobili chodník na cintorín a obnovili dom smútku. Schyľuje sa k inštalácii nového dopravného značenia a pripravuje sa projekt vodozádržných opatrení. Starosta má v hlave ďalšie plány, ale vie, že potrebujú čas i prostriedky. A niekedy i porozumenie úradov či spoluobčanov.povedal starosta. Naprázdno vyšli aj s úmyslom osadiť autobusovú zastávku v krajnej časti Veľkého Grobu.Okrem toho 1400 obyvateľom obce slúži zdravotné stredisko, základná škola pre prvý stupeň.povedal starosta. Do budovy školy obec investovať nevie.konštatoval Rigo. Infraštruktúra je podľa neho pre obyvateľov obce dostačujúca, obchodnú sieť Veľkogrobčania využívajú v obchodných centrách Galanty či Senca. Rozširovať ju obec nateraz neplánuje, nakoľko nie je v pláne ani výstavba nových domov. Súkromný investor pred časom postavil 45 domov a v blízkom čase sa bude kolaudovať 18 nových bytov v bytovom dome.uviedol starosta.Nová výstavba však neplní funkciu dôležitých dominánt obce. Tými sú dva kostoly – rímskokatolícky z roku 1771 a evanjelický z roku 1778. Z druhej polovice 17. storočia pochádza neskororenesančný kaštieľ, ktorý slúži ako súkromný dom. Z času, keď sa vo Veľkom Grobe koncom 16. storočia usadili chorvátski a nemeckí osadníci a napomohli jeho rastu, sa v obci nezachovalo nič. Ani z roku 1257, z ktorého pochádza prvá písomná zmienka. Hoci archeologické výskumy dokázali osídlenie územia už v neolite, v 2. a 3. storočí tam bola keltská osada.Dominantou sa stala aj najmladšia 'pamiatka' obce. Od novembra minulého roku stojí na hlavnej ulici pamätník padlým v 1. svetovej vojne, ktorý odhalili k 100. výročiu jej ukončenia. Obyvateľom obce chýbal, zvečnili na ňom mená 41 mužov, ktorí položili svoje životy vo vojnovom konflikte. Pri výstavbe sa obec rozhodla pre historizujúci vzhľad.uviedol koordinátor projektu postavenia pamätníka Rudolf Ženiš.