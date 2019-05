Kiska pre nemecký denník: Môže to vyzerať, že SR je mafiánsky štát

Na snímke prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Berlín 4. mája (TASR) - Hoci sme riadnym členským štátom EÚ, ak sa pozrieme na špinavé prepojenia medzi organizovaným zločinom a politikmi na Slovensku, môže to skutočne vyzerať tak, že naša krajina je mafiánsky štát, povedal odchádzajúci prezident SR Andrej Kiska pre denník Die Welt v rozhovore, ktorý bol zverejnený v sobotu.Na otázku, prečo sa rozhodol založiť vlastnú politickú stranu, hoci predtým deklaroval svoj odchod z politiky, Kiska uviedol:vysvetlil Kiska.Novozvolená prezidentka Zuzana Čaputová je podľa Kisku nádejou pre všetkých ľudí na Slovensku, ktorí chcú žiť v slušnejšej a spravodlivejšej krajine.dodal." povedal Kiska.Ešte horšie ako to, že talianska mafia má s našou vládou úzke vzťahy, je podľa Kisku to, že bývalý minister spravodlivosti Robert Kaliňák o tom vedel, ale nič proti tomu nepodnikol.uviedol Kiska.Kiska opísal, že keď bývalý premiér Robert Fico končil vo svojom úrade, došlo k absurdnej situácii.konštatoval prezident SR.