Obedy zadarmo budú mať negatívny vplyv na verejné financie, štát budú stáť vyše 170 miliónov eur

Výdavky budú stúpať

Nebudú mať vplyv na daňový bonus

Dotáciu nedostávajú všetky deti

11.2.2023 (SITA.sk) - Obnovenie plošnej dotácie na obedy pre deti v materských základných školách bude mať trvalý negatívny vplyv na verejné financie . V kvantifikácii vplyvu tzv. obedov zadarmo na verejné financie to uviedla Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) V budúcom roku, kedy sa opatrenie začne uplatňovať v plnej miere, si tento krok vyžiada 177 miliónov eur. V tomto roku od mája do konca roka výdavky na toto opatrenie dosiahnu 102 miliónov eur. Vzhľadom na neexistenciu valorizačného mechanizmu rozpočtová rada nepredpokladá zvyšovanie výšky dotácie.Výdavky na tzv. obedy zadarmo by mali v roku 2025 stúpnuť na 184 miliónov eur a v roku 2026 na takmer 190 miliónov eur. „Rast výdavkov je ovplyvňovaný demografickou zmenou v príslušných vekových kategóriách detí," zdôvodnila RRZ mierny nárast výdavkov.Od začiatku mája sa opätovne zavedie plošná štátna dotácia na obedy pre deti v materských a základných školách. Na každý obed dieťaťa v poslednom ročníku materskej školy štát prispeje sumou 1,40 eura, na obed žiaka prvého stupňa na základnej škole sumou 2,10 eura a na obed žiaka druhého stupňa na základnej škole sumou 2,30 eura.Plošné dotácie na stravu pritom nebudú mať vplyv na čerpanie daňového bonusu na dieťa. Rodič dieťaťa bude musieť o poskytnutie dotácie požiadať pri zápise dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni.Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu od poslankyne Petry Krištúfkovej (Sme rodina), ktorý pri schvaľovaní novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi v utorok schválil parlament.Dotáciu na stravu v súčasnosti štát poskytuje v sume 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo obed.Dotáciu však v súčasnosti nevypláca plošne na všetky deti. Smeruje len na obedy pre deti z rodín v hmotnej núdzi alebo pre deti v materských a základných školách, v ktorých je v hmotnej núdzi najmenej polovica detí.