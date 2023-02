Súdy povolili reštrukturalizáciu firmám s majetkom za takmer pol miliardy eur, zachrániť sa chce Arca Investments i Dedoles

Firmy zamestnávajú vyše tisíc ľudí

Vývoj je rôznorodý

11.2.2023 (SITA.sk) - Súdy povolili v minulom roku reštrukturalizáciu firmám hospodáriacim s majetkom za vyše 476 mil. eur. To je skoro o tretinu viac, ako dosahovali aktíva spoločností, ktorým súdy povolili reštrukturalizáciu v roku 2021.Viac ako 80 % pritom pripadá na holding Arca Investments , respektíve s ňou prepojené firmy. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Finstat Do reštrukturalizácie v uplynulom roku vstúpilo celkovo 26 subjektov, skoro tri štvrtiny v prvom polroku. Uvedené firmy zamestnávajú bezmála 1 200 ľudí.„K najvýznamnejším zamestnávateľom, ktorým súdy povolili reštrukturalizáciu, patrí trenčianska stavebná firma Protron, elektrotechnická spoločnosť SEZ Krompachy , ale predovšetkým Dedoles, ktorý sa orientuje na pestrofarebnú módu s insitnými motívmi," uvádza Finstat.Vývoj počtu reštrukturalizácií je v poslednom období rôznorodý. Pred rokmi povoľovali konkurzné súdy desiatky reštrukturalizácií ročne.Tento inštitút sa však nezriedka zneužíval, a preto štát novelou konkurzného zákona na konci roka 2016 sprísnil jej podmienky, v dôsledku čoho sa počty reštrukturalizácií v nasledujúcich rokoch prudko prepadli. V roku 2019 dosiahli historicky najnižšiu úroveň.