Obedy zadarmo pre deti sú dôležitejšie ako voľba generálneho prokurátora, vyhlásil Fico

24.11.2020 - Opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) nemá kandidáta na šéfa Generálnej prokuratúry SR, ktorého by chcela podporiť. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal predseda Smeru-SD Robert Fico. Na hlasovaní sa však podľa jeho slov poslanci za stranu zúčastnia.„Nám sa nepáči ani jeden z kandidátov na generálneho prokurátora, ktorý je navrhnutý. V tejto chvíli je naše stanovisko také, že pôjdeme hlasovať, no nemáme žiadneho kandidáta, ktorého by sme chceli podporiť,“ uviedol Fico. Pre Smer sú podľa neho dôležitejšie obedy zadarmo pre deti než voľba generálneho prokurátora.Fico je presvedčený, že ktokoľvek bude z kandidátov zvolený, bude „politicky tlačený“.Parlament čaká na aktuálnej schôdzi voľba kandidáta na šéfa Generálnej prokuratúry SR, ktorá je naplánovaná na stredu 25. novembra. O funkciu sa uchádza sedem kandidátov - Jozef Čentéš, Tomáš Honz, Ján Hrivnák, Juraj Kliment, Rastislav Remeta, Ján Šanta a Maroš Žilinka.