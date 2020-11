Fajčiari si za cigarety a bezdymové tabakové výrobky priplatia, ich cena bude každý rok vyššia

Milióny eur pre štát

Súkromná výroba destilátov sa nezruší

24.11.2020 (Webnoviny.sk) - Cigarety v najbližších troch rokoch zdražejú. Spotrebná daň za krabičku cigariet sa zvýši o 40 centov od februára 2021, o 20 centov od februára 2022 a o ďalších 20 centov od februára 2023. Spotrebné dane na bezdymové tabakové výrobky (BTV) stúpnu od februára budúceho roka o 72 percent, od februára 2022 o 21 percent a od februára 2023 o ďalších 17 percent.Celková cena balenia BTV sa preto od februára budúceho roka zvýši o 40 centov a od februára 2022 a februára 2023 rovnako ako u cigariet zhodne o 20 centov. Vyplýva to z novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorú schválila Národná rada SR Vládou schválená novela zákona štátu prinesie v budúcom roku 102,1 milióna eur, v roku 2022 vyše 187 miliónov eur a v roku 2023 ďalších 253,5 milióna eur. Novelou zákona sa zvýšia nielen sadzby na cigarety, rovnakým tempom stúpne aj sadzba na tabak. Dopredávať cigarety bude umožnené dva mesiace, BTV tri mesiace a tabak šesť mesiacov. V roku 2021 a 2022 sa nebude zvyšovať sadzba dane na cigary a cigarky a v roku 2023 sa zvýši na úroveň tabaku zodpovedajúcu hodnote v roku 2021. Dopredaj cigár a cigariek bude možný počas 22 mesiacov. Takéto nastavenie dane bude mať podľa rezortu na daňové príjmy nulový, resp. zanedbateľne pozitívny vplyv.Novelou zákona sa do nášho právneho poriadku preberá eurosmernica, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní. Zavádzajú sa nové typy daňových subjektov, ktorými sú schválený odosielateľ a schválený príjemca. Upravuje sa tiež postup pri preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely na základe zjednodušeného elektronického administratívneho dokumentu. Tento krok by mal znížiť administratívne náklady pre podnikateľské subjekty a správcu dane.Parlament schválil aj novelu zákona o spotrebnej dani z alkoholu, ktorou sa do slovenskej legislatívy preberajú európske smernice. Cieľom predmetnej smernice je podľa ministerstva financií najmä znížiť administratívnu záťaž daňových subjektov, ako i správcov dane a minimalizovať daňové úniky pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebnej dani medzi jednotlivými členskými štátmi Európskej únie. Novela zákona pôvodne obsahovala aj ustanovenie, ktorým sa mala na Slovensku budúci rok zrušiť súkromná výroba destilátov. Rezort financií to zdôvodňoval snahou predchádzať daňovým únikom a znížiť mimoriadnu finančnú a administratívnu záťaž správcu dane. Po dohode s Európskou komisiou sa súkromná výroba destilátov nakoniec v budúcom roku nezruší, a preto toto ustanovenie z novely zákona poslanci vypustili.