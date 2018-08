Obeť z Chemnitzu bola polovičný Kubánec

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín/Chemnitz 29. augusta (TASR) - Tridsaťpäťročný Daniel H., ktorého vo východonemeckom meste Chemnitz v noci na nedeľu dobodali na smrť pravdepodobne dvaja cudzinci, mal kubánske korene. Matku mal Nemku, ale jeho otec bol Kubánec. Povolaním bol stolár a po sebe zanechal manželku a jedno dieťa, uviedol v stredu na svojej stránke nemecký spravodajský magazín Focus.Hoci sa po jeho smrti v Chemnitzi aktivizovali pravicoví i ľavicoví radikáli a rozhoreli sa proticudzinecké vášne, profil Daniela H. na Facebooku podľa Focusu vôbec nenaznačuje, že by zastával nacionalistické postoje. Okrem iného mal na ňom citáty ikony reggae hudby Boba Marleyho a Budhu. V jednom z príspevkov vyzýval na jasné rozlišovanie medzi džihádistami z tzv. Islamského štátu a islamom. V ďalších sa vyslovoval za legalizáciu konope a bol proti rasizmu.Podľa niektorých médií bol Daniel H. fanúšikom miestneho futbalového klubu Chemnitzer FC, nepatril však medzi výtržníkov.V súvislosti so smrteľným útokom v Chemnitzi, pri ktorom utrpeli zranenia aj dvaja priatelia Daniela H., boli zadržaní dvaja podozriví - 23-ročný Sýrčan a o rok mladší Iračan. Prokuratúra v Chemnitzi v stredu oznámila, že jeden z nich má niekoľko záznamov v trestnom registri a je v podmienke, neuviedla však, o koho konkrétne ide.Denník Bild s odvolaním sa na spolubývajúceho zadržaného Iračana napísal, že polícia stále neprehľadala jeho byt, a to aj napriek tomu, že Sýrčan mu na výsluchu značne priťažil. Krajne pravicové skupiny pritom na internete zverejnili adresu bytu a ostatní obyvatelia domu majú preto obavy o svoju bezpečnosť.Chemnitz čakajú v najbližších dňoch ďalšie podujatia súvisiace s vraždou. Pravicovopopulistické hnutie Pro Chemnitz avizovalo zhromaždenie na štvrtok pred štadiónom, v ktorom bude predseda saskej krajinskej vlády Michael Kretzschmer diskutovať s občanmi.V sobotu večer budú v meste demonštrovať krajne pravicová strana Alternatívna pre Nemecko (AfD) a xenofóbna iniciatíva PEGIDA. Na tichom pochode chcú. Saská vláda preto požiadala nemecké ministerstvo vnútra o pomoc zo strany Spolkovej polície.Na pondelok je ohlásený koncert proti pravicovému extrémizmu pod mottom "Wir sind mehr" (My sme viac).