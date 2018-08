Trump avizoval odchod jedného zo svojich poradcov Dona McGahna

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 29. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu avizoval odchod svojho poradcu v Bielom dome, renomovaného právnika Dona McGahna. Z funkcie by mal odísť na jeseň.napísal Trump na Twitteri, prostredníctvom ktorého odchod McGahna ohlásil. Potvrdil tak informácie, ktoré sa predtým objavili v amerických médiách.Poradca Don McGahn ukončí svoje pôsobenie v Bielom dome na jeseň tohto roku po tom, ako Senát potvrdí Trumpovho nominanta na nového sudcu Najvyššieho súdu USA Bretta Kavanaugha, čo sa všeobecne očakáva.McGahn podľa agentúry AP zohral kľúčovú úlohu v Trumpovom úsilí dostať do americkej federálnej justície mladších konzervatívne ladených sudcov. Mal významný podiel aj na výbere nominantov na uvoľnené sudcovské posty na Najvyššom súde: spomínaného Bretta Kavanaugha a tiež Neila Gorsucha, ktorý tam pôsobí už od vlaňajšieho apríla.Don McGahn (50) bol tiež hlavnou kontaktnou osobou medzi Trumpovou administratívou a osobitným vyšetrovateľom Robertom Muellerom. Ten preveruje podozrenia zo zasahovania Ruska do kampane pred prezidentskými voľbami v USA v roku 2016 a prípadného spolčenia sa členov Trumpovho volebného tímu s Moskvou.McGahn, ktorý pôsobil ako Trumpov poradca už počas volebnej kampane, vlani dokonca pohrozil svojím odchodom v prípade, ak bude prezident naďalej požadovať Muellerovo odvolanie. Americká tlač nedávno informovala o tom, že McGahn s členmi Muellerovho tímu úzko spolupracoval a opakovane sa s nimi stretával.Na pozícii poradcu Bieleho domu (White House counsel), ktorého široké kompetencie siahajú od presonálnych otázok až po národnú bezpečnosť, by mohol McGahna nahradiť Emmet Flood. Ten v Bielom dome pôsobí len od mája tohto roku.