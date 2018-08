Obete internačného tábora v Koši už pripomína posvätený pomník

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Koš 15. augusta (TASR) - Z internačného tábora Nováky-Laskár sa nevrátili živé stovky karpatských Nemcov. Masový hrob, kde boli niektorí pochovaní, pripomína v Koši (okres Prievidza) i pomník, ten v stredu posvätili.Tábor, kde neskôr sústredili karpatských Nemcov, od roku 1942 do 1944 využívali ako sústreďovací tábor pre Židov.načrtol riaditeľ Múzea kultúry karpatských Nemcov Ondrej Pöss. Podmienky v tábore mali tisícky karpatských Nemcov podľa neho mimoriadne ťažké, a to najmä na začiatku, stovky z nich tam aj zahynuli.podotkol.Riaditeľa múzea sa miesto aj osobne dotýka, a to cez jeho rodinu, ktorá bola v tábore. Jeho príbuzným pomáhali i ľudia z okolia, rovnako ako ostatným karpatským Nemcom. Z pomoci podľa Pössa vznikli aj dlhoročné priateľstvá.Ako dieťa bol v internačnom tábore i Gustáv Güll, ktorý sa tam dostal ako sedemročný v zime 1947 a strávil tam dva roky. Jeho rodinu zobrali do Novák a do tábora z Petržalky.spomenul si Güll.povedal Martin Hagara, ktorý do tábora, kde boli len ženy, deti a starci, chodil ako malý miništrant s pátrom pochovávať mŕtvych.doplnil.Jeho najhoršia spomienka je tá, keď tam vypukol týfus. "Bol tu obrovský hlad, žiadna hygiena, žiadna lekárska starostlivosť. Prišli sme a videli, že tu bola veľká jama vykopaná a tam bolo veľa mŕtvych nahádzaných. Ťažko povedať, či ich tam bolo 60, 80 alebo 100. Bolo to posýpané vápnom, dali nám rúška, kňaz len vysvätil hrob, pomodlili sme sa Otčenáš a museli sme ísť odtiaľ preč, aby sa nákaza nešírila," dodal. Karpatským Nemcom Hagarovci dávali aj jedlo.Pietne miesto s dreveným krížom stojí v Koši od roku 1945. Vybudovanie pomníka zabezpečila obec vlani na popud rodákov a tých, ktorí tábor prežili.