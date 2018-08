POZOR na nebezpečnú kozmetiku, hygienici upozornili na tieto výrobky

Červená farba na tetovanie Bright Red značky Intenze má prekročený limit pre bárium, ortuť a kadmium. Foto: ÚVZ SR Foto: ÚVZ SR

Hygienici ďalej varujú pred výrobkom do kúpeľa Apple & Raspberry bath Mallow, bath soap značky Bomb cosmetics v tvare koláčikov. Foto: ÚVZ SR Foto: ÚVZ SR

Spotrebitelia si musia dať pozor aj v prípade výrobku na bielenie pokožky Lightening Beauty Lotion značky BSQ/Caro bright+ Foto: ÚVZ SR Foto: ÚVZ SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. augusta (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré do systému Rapex (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) nahlásili kontrolné orgány v Chorvátsku, Francúzsku a v Nemecku. Ide o farby na tetovanie, výrobok do kúpeľa i na bielenie pokožky.upozornil hlavný hygienik SR Ján Mikas.Červená farba na tetovanie Bright Red značky Intenze má prekročený limit pre bárium, ortuť a kadmium, Bright Orange – oranžová farba na tetovanie značky Eternal Ink je zdraviu nebezpečná prekročenými hodnotami bária a olova. A napokon v čiernej farbe na tetovanie Black Sabbath značky World Famous tattoo ink bolo pri kontrole zistené prekročenie povoleného množstva pre bárium.Hygienici ďalej varujú pred výrobkom do kúpeľa Apple & Raspberry bath Mallow, bath soap značky Bomb cosmetics v tvare koláčikov.ozrejmil Mikas.Spotrebitelia si musia dať pozor aj v prípade výrobku na bielenie pokožky Lightening Beauty Lotion značky BSQ/Caro bright+. Výrobok nie je bezpečný z dôvodu vysokého obsahu látky kojic acid (kyselina kojová), ktorá je aplikovaná na veľký povrch pokožky.