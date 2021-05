Obete násilného trestného činu budú môcť požiadať o odškodnenie už po začatí trestného stíhania

Jednoduchší prístup k odbornej pomoci

Zásadná zmena filozofie odškodňovania

24.5.2021 (Webnoviny.sk) - Obete násilného trestného činu budú môcť požiadať Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) o odškodnenie už po začatí trestného stíhania. Vyplýva to z novely zákona o obetiach trestných činov, ktorú podpísala prezidentka Zuzana Čaputová . Zmenu zákona ešte začiatkom mája 116 hlasmi schválil parlament.Zároveň bol novelizovaný aj zákon o Policajnom zbore. Doterajšia právna úprava umožňovala obeti požiadať o odškodnenie až po právoplatnom skončení trestného konania. Novelou sa zároveň zjednoduší prístup obetí trestných činov k odbornej pomoci aj prostredníctvom zriadenia intervenčných centier, ktoré by mali vykonávať svoju činnosť v rámci každého kraja. Právna úprava nadobudne účinnosť od 1. júla.Medzi hlavné úlohy intervenčného centra bude patriť kontaktovanie obete a poskytnutie krízovej intervencie. Tá bude naviazaná najmä na bezprostredné poskytnutie pomoci obeti trestného činu domáceho násilia po vykázaní páchateľa. Medzi hlavné činnosti tejto intervencie patrí krízová psychologická intervencia a vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia a zostavenie bezpečnostného plánu v spolupráci s obeťou trestného činu domáceho násilia.Tieto činnosti sú zamerané na to, aby bola zabezpečená čo najvyššia možná miera účinnosti vykázania, bezpečie takejto obete pred ďalšou viktimizáciou a aby obeť následne mala možnosť a prístup k ďalším svojim právam.MS SR právnou úpravou zásadným spôsobom mení filozofiu odškodňovania obetí násilných trestných činov. Rozširuje sa napríklad okruh obetí násilných trestných činov o pozostalé blízke osoby, ktoré v čase smrti žili so zomretým v spoločnej domácnosti a o obete trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby a trestného činu nedobrovoľného zmiznutia, ktorým bola spôsobená nemajetková ujma. Doba vykázania údajného páchateľa zo spoločného obydlia sa predĺži z desiatich na 14 dní.