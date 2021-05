Poprednú aktivistku Black Lives Matter postrelili do hlavy, je v kritickom stave

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.5.2021 (Webnoviny.sk) - Poprednú aktivistku z hnutia Black Lives Matter (Na životoch černochov záleží) vo Veľkej Británii postrelili do hlavy a leží v londýnskej nemocnici v kritickom stave. Informovala o tom politická strana Taking the Initiative Party.Polícia a priateľka Sashe Johnson, ktorá zohrala dôležitú rolu pri vlaňajších protestoch hnutia proti rasizmu, povedali, že postrelenie pravdepodobne nebol cielený útok. Strana však uviedla, že Johnson dostala viacero vyhrážok smrťou súvisiacich s jej aktivizmom.Metropolitná polícia uviedla, že v nedeľu krátko pred 3:00 dostali hlásenie o streľbe v londýnskej časti Peckham. Streľba sa odohrala neďaleko domu, kde sa konala párty. Polícia vo vyhlásení uviedla, že po streľbe skončila v nemocnici 27-ročná žena, no bližšie ju neidentifikovala. Vyšetrovatelia požiadali možných svedkov o pomoc a zatiaľ nikoho nezatkli.Tak ako v iných krajinách, aj v Spojenom kráľovstve vyvolala minuloročná smrť Georgea Floyda v rukách minneapoliskej polície protesty proti rasizmu. Na protestoch hnutia Black Lives Matter po celej Británii sa zišli davy ľudí, ktorí vyzývali vládu a inštitúcie, aby čelili dedičstvu britského impéria a rozsiahlych ziskov z jeho obchodovania s otrokmi. Johnson bola jednou z rečníčok na protestoch a je líderkou spomenutej novozaloženej strany.