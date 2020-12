Obete násilného trestného činu sa k odškodneniu dostanú rýchlejšie, umožní to novela zákona

Obete

26.12.2020 (Webnoviny.sk) -činu môžu požiadať Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) o odškodnenie už po začatí trestného stíhania. Súčasná právna úprava umožňovala obete požiadať o odškodnenie až po právoplatnom skončení trestného konania. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o obetiach trestných činov a zákon o Policajnom zbore. Vláda SR návrh zákona schválila na stredajšom rokovaní.Návrhom zákona zároveň dochádza k zjednodušeniu prístupu obetí trestných činov k odbornej pomoci aj prostredníctvom zriadenia intervenčných centier, ktoré by mali vykonávať svoju činnosť v rámci každého kraja.Intervenčné centrum bude poskytovať obetiam trestného činu domáceho násilia krízovú intervenciu a odbornú právnu pomoc alebo sprostredkovanie sociálnych služieb. MS SR bude mať na starosti financovanie jedného intervenčného centra v každom kraji.MS SR návrhom zákona zásadným spôsobom mení filozofiu odškodňovaniačinov. Rozširuje sa ním napríklad okruhčinov o pozostalé blízke osoby, ktoré v čase smrti žili so zomretým v spoločnej domácnosti a o obete trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby a trestného činu nedobrovoľného zmiznutia, ktorým bola spôsobená nemajetková ujma.Návrh novelizácie zákona o Policajnom zbore má za cieľ zabezpečiť efektívnejšiu a účinnejšiu spoluprácu policajtov so subjektmi poskytujúcimi pomoc obetiam. Zároveň dochádza k predĺženiu doby vykázania údajného páchateľa zo spoločného obydlia z desiatich na 14 dní.MS SR legislatívu vypracovalo na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024. Účinnosť zákona navrhuje rezort spravodlivosti od 1. mája 2021. Novelizácia zákona o Policajnom zbore by mala nadobudnúť účinnosť k 1. novembru 2021.