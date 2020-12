Automatizácia môže pripraviť o prácu množstvo Slovákov, problémom sú aj digitálne zručnosti

Výrazne horšie predpoklady

Nie všetky krajiny utrpeli zásadné škody

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.12.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko má spomedzi 28 vyspelých krajín najvyššie riziko zániku pracovných miest v dôsledku automatizácie. Vyplýva to zo Správy o globálnej konkurencieschopnosti zverejnenej Svetovým ekonomický fórom, na ktorej výsledky upozornila Podnikateľská aliancia Slovenska V ohrození by mohlo byť až 64 percent pracovných miest, pričom 33 percent označilo Svetové ekonomické fórum, ako vysoko rizikové. Podľa správy môže zároveň ekonomickú situáciu Slovenska v budúcnosti ohroziť nízka úroveň digitálnych zručností.Správa sa venuje aj miere pripravenosti na rýchle zotavenie a ekonomickú transformáciu. "Z hodnotenia vyplýva, že žiadna zo skúmaných 37 krajín nie je komplexne pripravená," konštatuje aliancia a zároveň upozorňuje, že Slovensko má výrazne horšie predpoklady na ekonomické zotavenie po skončení pandémie než ostatné vyspelé krajiny.Z pohľadu krajín V4 je hodnotené v piatich parametroch ako druhé a v troch parametroch ako tretia a štvrtá krajina regiónu.Pandémia podľa správy síce poznačila všetky krajiny sveta, no nie všetky utrpeli zásadné škody. "Krajiny s vyspelými digitálnymi ekonomikami a digitálnymi zručnosťami, komplexnými sociálnymi sieťami a predchádzajúcimi skúsenosťami s epidémiami zvládli dopad pandémie na svoje ekonomiky a občanov najlepšie," zdôrazňuje.Ako základné podmienky na zvládnutie budúcej ekonomickej transformácie určilo Svetové ekonomické fórum štyri piliere, a to priaznivé inštitucionálne prostredie, flexibilný trh práce, konkurenčné trhové prostredie a inovačný rámec.