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27. júla 2026

Obeťou útoku na berlínskom festivale Pride bola poľská občianka


Tagy: Berlín Civilné obete PRIDE Útok autom

Šesťdesiatpäťročná žena z Varšavy prišla do Berlína s dcérou. Pri útoku zahynula, ďalších 29 ľudí utrpelo zranenia. Žena, ktorá zahynula pri víkendovom útoku na festivale



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germany_pride_82361 676x451 27.7.2026 (SITA.sk) - Šesťdesiatpäťročná žena z Varšavy prišla do Berlína s dcérou. Pri útoku zahynula, ďalších 29 ľudí utrpelo zranenia.


Žena, ktorá zahynula pri víkendovom útoku na festivale Pride v Berlíne, bola poľskou občiankou. V pondelok to potvrdilo poľské ministerstvo zahraničných vecí.

„S veľkým šokom a hlbokým zármutkom sme sa dozvedeli, že obeťou tragického útoku v Berlíne bola poľská občianka,“ uviedol hovorca ministerstva Maciej Veviur.

Dcéra prežila


Podľa nemeckého denníka Bild bola obeťou 65-ročná žena z Varšavy, ktorá pricestovala do Berlína so svojou dcérou na podujatia festivalu Pride. Jej dcéra útok prežila.

Páchateľ počas útoku najprv vrazil prenajatou dodávkou do davu ľudí a následne na okoloidúcich zaútočil mačetou. Okrem jednej obete utrpelo zranenia ďalších 29 ľudí, viacerí z nich vážne.

Útočníka zastrelili


Nemecká polícia v nedeľu zastrelila predpokladaného útočníka Abdula Ballouta, 21-ročného nemeckého islamistu libanonského pôvodu. K incidentu došlo v západnej časti Berlína po tom, ako sa k policajtom priblížil so sečnou zbraňou.


Zdroj: SITA.sk - Obeťou útoku na berlínskom festivale Pride bola poľská občianka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Berlín Civilné obete PRIDE Útok autom
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