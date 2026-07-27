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27. júla 2026
Robot moderoval tlačovú konferenciu. Slovensko zažilo premiéru, aká tu ešte nebola
Tlačové konferencie zvyčajne moderujú novinári, hovorcovia alebo známe osobnosti. Tentoraz sa mikrofónu ujal humanoidný robot. V Bratislave sa uskutočnila historicky prvá tlačová konferencia na Slovensku ...
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27.7.2026 (SITA.sk) - Tlačové konferencie zvyčajne moderujú novinári, hovorcovia alebo známe osobnosti. Tentoraz sa mikrofónu ujal humanoidný robot. V Bratislave sa uskutočnila historicky prvá tlačová konferencia na Slovensku moderovaná umelou inteligenciou. Hlavnými hosťami pritom boli študenti z Prešova, ktorí sa len pred pár dňami vrátili z Južnej Kórey ako dvojnásobní majstri sveta v robotike.
„Keby mali roboti trému, asi by som ju mal.“ Práve touto vetou odštartoval humanoidný robot Štvorec tlačovú konferenciu, ktorá sa zapísala do histórie. Po prvý raz na Slovensku totiž celé podujatie moderoval robot využívajúci umelú inteligenciu. Po prvých slovách síce na chvíľu stratil rovnováhu a takmer sa pošmykol, no situáciu ustál. Publikum jeho malú chybu odmenilo úsmevom a potleskom. Potom už nasledovalo to, kvôli čomu sa hostia zišli - predstavenie mladých Slovákov, ktorí svojimi úspechmi zaujali celý svet.
Hlavnými hosťami boli členovia tímu Speshari zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove - Jakub Lazorčák, Marko Saloky, Pavol Emanuel Laban a Boris Krátky. Na prestížnom svetovom finále RoboCup 2025 v Južnej Kórei dosiahli výsledok, aký sa podarí len málokomu. Zvíťazili v hlavnej disciplíne Rescue Simulation a ďalší titul pridali v súťaži SuperTeam Masters, kde ako jediný tím získali plný počet bodov. Ich úspech je teda určite dôkazom, že aj slovenskí stredoškoláci dokážu držať krok s najlepšími tímami sveta.
Za humanoidným robotom Štvorec stoja práve členovia tímu Speshari. Robot sa v posledných mesiacoch stal známym aj mimo odbornej komunity. Jeho videá na sociálnych sieťach dosahujú miliónové zobrazenia a ukazujú, že robotika nemusí byť len témou pre vedcov či programátorov. Počas konferencie Štvorec neplnil iba úlohu moderátora. Predstavoval hostí, uvádzal jednotlivé témy a komunikoval s publikom. Nechýbal ani humor. Keď svoje vystúpenie ukončil generálny riaditeľ operátora 4ka Roland Kyška, robot poznamenal: „Roland, ďakujem. Môžeš sa ísť venovať cateringu.“ V sále to vyvolalo smiech a ukázalo, že aj humanoidný robot dokáže odľahčiť atmosféru.
Podujatie zorganizovala spoločnosť SWAN, ktorá chcela poukázať na to, ako rýchlo sa umelá inteligencia a robotika stávajú súčasťou každodenného života. Konferencia zároveň ponúkla priestor hovoriť o tom, ako vznikajú úspešné technologické projekty na Slovensku a čo všetko stojí za cestou na svetové súťaže.
Návštevníci si mohli robota Štvorec pozrieť zblízka, porozprávať sa s členmi tímu Speshari aj vidieť ukážky ich práce. Diskusia sa prirodzene dotkla aj budúcnosti umelej inteligencie, robotiky či technického vzdelávania.
Samotné moderovanie robotom bolo nepochybne najväčším lákadlom podujatia. Ešte dôležitejší však bol príbeh štvorice študentov, ktorí ukázali, že svetová robotika nevzniká len vo vývojových centrách veľkých technologických firiem. Ich výsledky z RoboCupu potvrdzujú, že kvalitné projekty môžu vznikať aj na slovenských stredných školách. A práve preto bola prvá tlačová konferencia moderovaná humanoidným robotom nielen technologickou kuriozitou, ale stala sa tiež príležitosťou predstaviť mladých ľudí, ktorí svojimi znalosťami a prácou reprezentujú Slovensko na svetovej úrovni.
Zdroj: SITA.sk - Robot moderoval tlačovú konferenciu. Slovensko zažilo premiéru, aká tu ešte nebola © SITA Všetky práva vyhradené.
„Keby mali roboti trému, asi by som ju mal.“ Práve touto vetou odštartoval humanoidný robot Štvorec tlačovú konferenciu, ktorá sa zapísala do histórie. Po prvý raz na Slovensku totiž celé podujatie moderoval robot využívajúci umelú inteligenciu. Po prvých slovách síce na chvíľu stratil rovnováhu a takmer sa pošmykol, no situáciu ustál. Publikum jeho malú chybu odmenilo úsmevom a potleskom. Potom už nasledovalo to, kvôli čomu sa hostia zišli - predstavenie mladých Slovákov, ktorí svojimi úspechmi zaujali celý svet.
Zo svetového finále si priniesli dve zlaté medaily
Hlavnými hosťami boli členovia tímu Speshari zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove - Jakub Lazorčák, Marko Saloky, Pavol Emanuel Laban a Boris Krátky. Na prestížnom svetovom finále RoboCup 2025 v Južnej Kórei dosiahli výsledok, aký sa podarí len málokomu. Zvíťazili v hlavnej disciplíne Rescue Simulation a ďalší titul pridali v súťaži SuperTeam Masters, kde ako jediný tím získali plný počet bodov. Ich úspech je teda určite dôkazom, že aj slovenskí stredoškoláci dokážu držať krok s najlepšími tímami sveta.
Robot, ktorého poznajú aj sociálne siete
Za humanoidným robotom Štvorec stoja práve členovia tímu Speshari. Robot sa v posledných mesiacoch stal známym aj mimo odbornej komunity. Jeho videá na sociálnych sieťach dosahujú miliónové zobrazenia a ukazujú, že robotika nemusí byť len témou pre vedcov či programátorov. Počas konferencie Štvorec neplnil iba úlohu moderátora. Predstavoval hostí, uvádzal jednotlivé témy a komunikoval s publikom. Nechýbal ani humor. Keď svoje vystúpenie ukončil generálny riaditeľ operátora 4ka Roland Kyška, robot poznamenal: „Roland, ďakujem. Môžeš sa ísť venovať cateringu.“ V sále to vyvolalo smiech a ukázalo, že aj humanoidný robot dokáže odľahčiť atmosféru.
Technológie už nie sú hudbou budúcnosti
Podujatie zorganizovala spoločnosť SWAN, ktorá chcela poukázať na to, ako rýchlo sa umelá inteligencia a robotika stávajú súčasťou každodenného života. Konferencia zároveň ponúkla priestor hovoriť o tom, ako vznikajú úspešné technologické projekty na Slovensku a čo všetko stojí za cestou na svetové súťaže.
Návštevníci si mohli robota Štvorec pozrieť zblízka, porozprávať sa s členmi tímu Speshari aj vidieť ukážky ich práce. Diskusia sa prirodzene dotkla aj budúcnosti umelej inteligencie, robotiky či technického vzdelávania.
Úspech, ktorý presahuje jednu konferenciu
Samotné moderovanie robotom bolo nepochybne najväčším lákadlom podujatia. Ešte dôležitejší však bol príbeh štvorice študentov, ktorí ukázali, že svetová robotika nevzniká len vo vývojových centrách veľkých technologických firiem. Ich výsledky z RoboCupu potvrdzujú, že kvalitné projekty môžu vznikať aj na slovenských stredných školách. A práve preto bola prvá tlačová konferencia moderovaná humanoidným robotom nielen technologickou kuriozitou, ale stala sa tiež príležitosťou predstaviť mladých ľudí, ktorí svojimi znalosťami a prácou reprezentujú Slovensko na svetovej úrovni.
Zdroj: SITA.sk - Robot moderoval tlačovú konferenciu. Slovensko zažilo premiéru, aká tu ešte nebola © SITA Všetky práva vyhradené.
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