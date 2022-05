Obhajca Stanleyho pohára s Černákom opäť nestačil na Toronto, Edmonton predviedol kanonádu (video)

Černák s dvoma trestnými minútami





7.5.2022 (Webnoviny.sk) - V piatkových dueloch play-off zámorskej hokejovej NHL do hry zasiahol jediný Slovák, obranca Erik Černák nebodoval a jeho tím Tampa Bay Lightning podľahol doma kanadskému klubu Toronto Maple Leafs 2:5.Obhajca Stanleyho pohára v sérii hranej na štyri víťazstvá prehráva 1:2 na zápasy. Dvadsaťštyriročný košický rodák na ľade strávil 17:36 min a zaznamenal dve trestné minúty. Hostia viedli v súboji už 3:0, no "bleskom" sa podarilo skorigovať na 2:3 a Kanaďania spečatili triumf až v závere gólmi Iľju Michejeva do prázdnej bránky."Hrať na ich ľade je dosť ťažké. Fanúšikovia Lightning svojich stále ženú vpred. My sme však spravili kus dobrej práce a mali veľmi dobrý úvod. Obetavosť každého nášho hráča predo mnou urobila veľa, všetci blokovali strely a súperovi znemožňovali dostať puk do bránky," zhodnotil po súboji pre web NHL.com brankár Jack Campbell, ktorý vo farbách Toronta predviedol 32 úspešných zákrokov. Štvrtý súboj oboch súperov je na programe v pondelok.Aj po ostatných piatkových dueloch je stav série 2:1 v prospech hosťujúceho kolektívu. Boston Bruins pred vlastnými fanúšikmi zdolal Carolinu Hurricanes 4:2 a prehráva 1:2 na stretnutia.Hokejisti St. Louis Blues doma podľahli Minnesote Wild 1:5 a tiež majú manko jedného súboja.Hokejisti Edmontonu Oilers previedli na ľade Los Angeles Kings poriadnu kanonádu a triumfovali 8:2, pričom domáci strelili dva góly až vtedy, keď prehrávali 0:4. "Olejári" sa ujali vedenia v sérii 2:1. Za Edmonton upútal najmä autor hetriku Evander Kane , tri body zaznamenali aj Zach Hyman, Ryan Nugent-Hopkins (obaja 2+1) a Cody Ceci (0+3).