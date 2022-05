Zápas v Bostone prerušila kuriózna situácia, koordinátora časomiery odviezli do nemocnice (video)

Muža odniesli na nosidlách

Miesto po incidente strážil policajt

7.5.2022 (Webnoviny.sk) - Mimoriadne kurióznu situáciu priniesol piatkový duel play-off zámorskej hokejovej NHL na ľade Bostonu Bruins. V súboji v hale TD Garden proti Caroline Hurricanes (4:2) totiž utrpel zranenie koordinátor časomiery, na ktorého počas oslavy gólu domácich Bruins spadlo ochranné plexisklo.Joe Foley sa v 35. minúte stretnutia nachádzal na jednej z trestných lavíc, keď český útočník David Pastrňák poslal Boston do vedenia 3:1.Domáci priaznivci sa tešili a niektorí to dali najavo búchaním na plexisklo. Jedno z nich však nápor nevydržalo, vypadlo z rámu a spadlo na Foleyho. Na pomoc zranenému mužovi utekali zdravotníci a tí napokon museli Foleyho odviezť na nosidlách. Keď nosidlá opúšťali ľadovú plochu, muža viacerí hokejisti oboch tímov poklepali na znak podpory po jeho nohách.Podľa hovorcu NHL Johna Dellapinu zostal Foley v nemocnici na pozorovaní. "Dopočuli sme sa, že je v poriadku," poznamenal po súboji Pastrňák, cituje ho web sporsnet.ca.Zaujímavosťou je, že až do konca duelu uvedené plexisklo nenahradili, ale na danom mieste stál policajt a strážil, aby hľadisko a trestná lavica zostali bezpečne oddelené.Spomenutý súboj v Bostone priniesol ešte jednu kurióznu situáciu. Počas jednej z reklamných prestávok sa totiž čiarový rozhodca Jonny Murray zrazil s mužom, ktorý zaisťoval čistenie ľadu od snehu. Obaja istý čas ležali na ľade, napokon však súboj pokračoval aj s Murraym.