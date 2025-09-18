Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

18. septembra 2025

Obhajcovia Kažimíra podali odvolanie, rozsudok o podplácaní považujú za nezákonný


Obhajcovia guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra podali odvolanie voči rozsudku, ktorým bol uznaný za vinného z



img_9129_copy 676x461 18.9.2025 (SITA.sk) - Obhajcovia guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra podali odvolanie voči rozsudku, ktorým bol uznaný za vinného z podplácania. Ako vo štvrtok povedal advokát Ondrej Mularčík, rozsudok Špecializovaného trestného súdu má 58 strán a voči nemu podané odvolanie má 66 strán. Odvolaním sa bude zaoberať Najvyšší súd SR.


„Odvolanie bolo podané 27. augusta,“ povedal Mularčík s tým, že odvolanie sa týka všetkých výrokov prvostupňového súdu, ako aj konania, ktoré rozsudku prechádzalo. „Celý proces, od obvinenia cez prípravné konanie trestné stíhanie pojednávanie až po rozsudok, považujeme za nezákonný,“ vyhlásil Mularčík.

Obhajoba hovorí o nedostatkoch a chybách


Ako ďalej uviedol, v rozsudku Kažimírovi obhajcovia našli toľko nedostatkov a chýb, že vysporiadanie sa nimi vyšlo na spomenutých 66 strán, aj keď takáto dĺžka odvolania nebýva obvyklá. „Rozsudok je podľa nás nezákonný a arbitrárny. Náš klient sa nedopustil žiadneho trestného činu, žiadna trestná činnosť mu ani nebola dokázaná,“ skonštatoval Mularčík.

Špecializovaný trestný súd v Pezinku uznal v máji toho roku guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra za vinného z prečinu podplácania. V tejto súvislosti mu uložil peňažný trest vo výške 200-tisíc eur. Pokiaľ by ho Kažimír nezaplatil, sudca Milan Cisárik určil náhradný trest jeden rok väzenia. Kauza sa týka úplatku 48-tisíc eur pre bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreczeho.

Kľúčovým dôkazom bola výpoveď Imreczeho


„Podľa názoru súdu prokurátor uniesol dôkazné bremeno,“ povedal v odôvodnení rozsudku sudca Cisárik. Za kľúčový dôkaz v tomto konaní označil výpoveď svedka Imreczeho. Ten podľa neho „presvedčivo, jasne a zrozumiteľne opísal daný skutok“.

Zároveň sudca Cisárik skonštatoval, že motív pomsty, ako tvrdila obhajoba, u svedka Imreczeho nezistil. Keby sa Imrecze podľa neho chcel Kažimírovi za niečo pomstiť, mohol si vymyslieť závažnejší skutok. „Nedáva logiku vymyslieť si takýto banálny prípad,“ vyhlásil v máji sudca.

Cisárik tiež pripomenul, že obhajoba argumentovala premlčaním skutku. Podľa neho však toto trestné konanie nemohlo byť zastavené, pretože sa dotýka európskych peňazí.

Podľa obžaloby Kažimír ešte ako minister financií žiadal v roku 2016 od Františka Imreczeho informácie o daňových konaniach viacerých spoločností, ako aj zabezpečenie vyplatenia nadmerných odpočtov DPH vo výške tri milióny eur. V tejto súvislosti podľa prokuratúry Imreczemu neskôr poskytol úplatok 48-tisíc eur


Zdroj: SITA.sk - Obhajcovia Kažimíra podali odvolanie, rozsudok o podplácaní považujú za nezákonný © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bývalý minister financií Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Odvolanie Podplácanie Súdy
