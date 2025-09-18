|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 18.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Eugénia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Panattoni rozširuje zameranie aj na dátové centrá
Tagy: Dátové centrá dátové centrum PR
Panattoni, najväčší developer logistických nehnuteľností v Európe, založil novú divíziu zameranú na rozvoj dátových centier v Európe, Veľkej Británii, Indii a na Strednom východe. V USA táto divízia ...
Zdieľať
18.9.2025 (SITA.sk) - Panattoni, najväčší developer logistických nehnuteľností v Európe, založil novú divíziu zameranú na rozvoj dátových centier v Európe, Veľkej Británii, Indii a na Strednom východe. V USA táto divízia pôsobí už od roku 2024.
Expanziou do oblasti dátových centier nadväzuje Panattoni na dlhoročné skúsenosti s rozvojom veľkých priemyselných a logistických projektov, v rámci ktorých dodala viac než 24 miliónov m² po celej Európe.
Novú divíziu pre dátové centrá povedie Richard Wellbrock, ktorý nastupuje na pozíciu generálneho riaditeľa pre dátové centrá. Má viac než 25 rokov skúseností v oblasti nehnuteľností, z toho takmer 20 rokov sa sústredil na vývoj dátových centier. Naposledy pôsobil ako obchodný riaditeľ spoločnosti Colt Data Centre Services (DCS), popredného globálneho prevádzkovateľa dátových centier. Richard zohral kľúčovú úlohu pri realizácii rozsiahlych dátových centier pripravených na umelú inteligenciu v Európe a Ázii, kde pomáhal s rastom z 100 MW na 1 GW vrátane podpory spoločného podniku s Mitsui v hodnote 1,5 miliardy dolárov. K Richardovi Wellbrockovi sa v Panattoni pripájajú Nick Parker, vedúci pre kapitálové investície, John Belton, vedúci vývoja, a Paul Terry, riaditeľ pre infraštruktúru.
Všetci štyria budú pôsobiť v Londýne a využívať tímy Panattoni v jednotlivých krajinách a regiónoch na identifikáciu vhodných lokalít pre rozvoj. "Pre Panattoni je to významná nová kapitola. Dátové centrá sú nevyhnutnou infraštruktúrou modernej ekonomiky a my teraz budujeme svetovú platformu, ktorá ich bude poskytovať. Richard a jeho tím prinášajú výnimočné skúsenosti a znalosti," uviedol Robert Dobrzycki, CEO Panattoni pre Európu a Indiu.
Budovanie dátových centier je kľúčové aj pre krajiny ako Slovensko a Česká republika, pretože zabezpečuje digitálnu suverenitu, podporuje rozvoj modernej ekonomiky a priťahuje technologické investície. Rastúci objem dát, potreba rýchlej konektivity a rozvoj umelej inteligencie či cloudu zvyšujú dopyt po výkonnej a bezpečnej digitálnej infraštruktúre. Slovensko má ideálnu geografickú polohu, kvalitné technické zázemie a stabilné prostredie, čo ju robí atraktívnou lokalitou pre výstavbu dátových centier s regionálnym dosahom. Panattoni pôsobí na Slovensku od roku 2019 a má bohaté skúsenosti s budovaním rozsiahlych priemyselných areálov.
"Teší ma, že náš európsky Data Center tím už nadviazal spoluprácu s naším lokálnym tímom a začali sme diskusie s potenciálnymi klientmi o dátových centrách v dvoch lokalitách v Česku. Jedna lokalita s príkonom 100 MW a dostupnosťou dvoch chrbticových optických európskych sietí ponúka skvelú príležitosť pre neo-Cloud biznis. Druhá lokalita, centrálne situovaná pri Prahe s 30 MW, ponúka skvelú príležitosť pre Cloud operations. Verím, že spolupráca prinesie zaujímavé investície a používateľov do Česka aj na Slovensko," hovorí Pavel Sovička, generálny riaditeľ Panattoni pre ČR a SR.
Spoločnosť Panattoni aktuálne pripravuje aj na Slovensku lokality s dostatočnou kapacitou elektrickej energie aj telekomunikačnej infraštruktúry tak, aby investície do dátových centier nekončili iba u susedov na západe a severe.
Panattoni Development Company je jednou z najväčších súkromných developerských spoločností na svete so 70 pobočkami v Severnej Amerike a Európe. Od spustenia činnosti v strednej Európe v roku 2005 spoločnosť dokončila celkovo vyše
24,8 miliónov štvorcových metrov moderných priemyselných priestorov v Európskej únii a Veľkej Británii. V správe má viac ako 13 miliónov štvorcových metrov budov a ďalšie 3 milióny štvorcových metrov sú v súčasnosti vo výstavbe. Ponúka výrobné, skladové aj kancelárske plochy. Špecializáciou Panattoni sú flexibilné modely výstavby a financovania komerčných nehnuteľností, ktoré sa prispôsobujú potrebám klientov aj aktuálnym trhovým trendom. Vďaka riešeniam ako Build-to-Suit, Build-to-Own alebo Sale & Leaseback pomáha firmám rásť, uvoľniť kapitál aj modernizovať prevádzku. Projekty Panattoni stoja na inováciách v súlade s ESG princípmi, energetickou efektívnosťou a dlhodobou udržateľnosťou.. Spoločnosť Panattoni už ôsmy rok po sebe obhájila pozíciu lídra na európskom priemyselnom trhu a všetky jej nové projekty cielia na medzinárodnú certifikáciu BREEAM New Construction minimálne na úrovni Excellent. Medzi kľúčových klientov patria spoločnosti ako Amazon, Volkswagen Slovakia, Tchibo, DSV, H&M, DHL, Kion, ND Logistics, Still, Schenker, Selgros a Tesco. Okrem Českej republiky a Slovenska má spoločnosť Panattoni pobočky vo väčšine krajín EÚ, vo Veľkej Británii, Indii a Saudskej Arábii.
Viac informácií na www.panattonieurope.com.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Panattoni rozširuje zameranie aj na dátové centrá © SITA Všetky práva vyhradené.
Expanziou do oblasti dátových centier nadväzuje Panattoni na dlhoročné skúsenosti s rozvojom veľkých priemyselných a logistických projektov, v rámci ktorých dodala viac než 24 miliónov m² po celej Európe.
Novú divíziu pre dátové centrá povedie Richard Wellbrock, ktorý nastupuje na pozíciu generálneho riaditeľa pre dátové centrá. Má viac než 25 rokov skúseností v oblasti nehnuteľností, z toho takmer 20 rokov sa sústredil na vývoj dátových centier. Naposledy pôsobil ako obchodný riaditeľ spoločnosti Colt Data Centre Services (DCS), popredného globálneho prevádzkovateľa dátových centier. Richard zohral kľúčovú úlohu pri realizácii rozsiahlych dátových centier pripravených na umelú inteligenciu v Európe a Ázii, kde pomáhal s rastom z 100 MW na 1 GW vrátane podpory spoločného podniku s Mitsui v hodnote 1,5 miliardy dolárov. K Richardovi Wellbrockovi sa v Panattoni pripájajú Nick Parker, vedúci pre kapitálové investície, John Belton, vedúci vývoja, a Paul Terry, riaditeľ pre infraštruktúru.
Všetci štyria budú pôsobiť v Londýne a využívať tímy Panattoni v jednotlivých krajinách a regiónoch na identifikáciu vhodných lokalít pre rozvoj. "Pre Panattoni je to významná nová kapitola. Dátové centrá sú nevyhnutnou infraštruktúrou modernej ekonomiky a my teraz budujeme svetovú platformu, ktorá ich bude poskytovať. Richard a jeho tím prinášajú výnimočné skúsenosti a znalosti," uviedol Robert Dobrzycki, CEO Panattoni pre Európu a Indiu.
Budovanie dátových centier je kľúčové aj pre krajiny ako Slovensko a Česká republika, pretože zabezpečuje digitálnu suverenitu, podporuje rozvoj modernej ekonomiky a priťahuje technologické investície. Rastúci objem dát, potreba rýchlej konektivity a rozvoj umelej inteligencie či cloudu zvyšujú dopyt po výkonnej a bezpečnej digitálnej infraštruktúre. Slovensko má ideálnu geografickú polohu, kvalitné technické zázemie a stabilné prostredie, čo ju robí atraktívnou lokalitou pre výstavbu dátových centier s regionálnym dosahom. Panattoni pôsobí na Slovensku od roku 2019 a má bohaté skúsenosti s budovaním rozsiahlych priemyselných areálov.
"Teší ma, že náš európsky Data Center tím už nadviazal spoluprácu s naším lokálnym tímom a začali sme diskusie s potenciálnymi klientmi o dátových centrách v dvoch lokalitách v Česku. Jedna lokalita s príkonom 100 MW a dostupnosťou dvoch chrbticových optických európskych sietí ponúka skvelú príležitosť pre neo-Cloud biznis. Druhá lokalita, centrálne situovaná pri Prahe s 30 MW, ponúka skvelú príležitosť pre Cloud operations. Verím, že spolupráca prinesie zaujímavé investície a používateľov do Česka aj na Slovensko," hovorí Pavel Sovička, generálny riaditeľ Panattoni pre ČR a SR.
Spoločnosť Panattoni aktuálne pripravuje aj na Slovensku lokality s dostatočnou kapacitou elektrickej energie aj telekomunikačnej infraštruktúry tak, aby investície do dátových centier nekončili iba u susedov na západe a severe.
O spoločnosti Panattoni
Panattoni Development Company je jednou z najväčších súkromných developerských spoločností na svete so 70 pobočkami v Severnej Amerike a Európe. Od spustenia činnosti v strednej Európe v roku 2005 spoločnosť dokončila celkovo vyše
24,8 miliónov štvorcových metrov moderných priemyselných priestorov v Európskej únii a Veľkej Británii. V správe má viac ako 13 miliónov štvorcových metrov budov a ďalšie 3 milióny štvorcových metrov sú v súčasnosti vo výstavbe. Ponúka výrobné, skladové aj kancelárske plochy. Špecializáciou Panattoni sú flexibilné modely výstavby a financovania komerčných nehnuteľností, ktoré sa prispôsobujú potrebám klientov aj aktuálnym trhovým trendom. Vďaka riešeniam ako Build-to-Suit, Build-to-Own alebo Sale & Leaseback pomáha firmám rásť, uvoľniť kapitál aj modernizovať prevádzku. Projekty Panattoni stoja na inováciách v súlade s ESG princípmi, energetickou efektívnosťou a dlhodobou udržateľnosťou.. Spoločnosť Panattoni už ôsmy rok po sebe obhájila pozíciu lídra na európskom priemyselnom trhu a všetky jej nové projekty cielia na medzinárodnú certifikáciu BREEAM New Construction minimálne na úrovni Excellent. Medzi kľúčových klientov patria spoločnosti ako Amazon, Volkswagen Slovakia, Tchibo, DSV, H&M, DHL, Kion, ND Logistics, Still, Schenker, Selgros a Tesco. Okrem Českej republiky a Slovenska má spoločnosť Panattoni pobočky vo väčšine krajín EÚ, vo Veľkej Británii, Indii a Saudskej Arábii.
Viac informácií na www.panattonieurope.com.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Panattoni rozširuje zameranie aj na dátové centrá © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dátové centrá dátové centrum PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Rada FPU schválila štruktúru podpornej činnosti na rok 2026, má prerozdeliť 30 miliónov eur
Rada FPU schválila štruktúru podpornej činnosti na rok 2026, má prerozdeliť 30 miliónov eur
<< predchádzajúci článok
Obhajcovia Kažimíra podali odvolanie, rozsudok o podplácaní považujú za nezákonný
Obhajcovia Kažimíra podali odvolanie, rozsudok o podplácaní považujú za nezákonný