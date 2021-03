Obháji Škriniar titul najlepšieho slovenského futbalistu? Galavečer bude za prísnych opatrení

Víťazom bude legionár

Cena Petra Dubovského pre Strelca alebo Boženíka



28. ročník ankety Pravdy a Slovenského futbalového zväzu - známe poradie a kandidáti na ocenenia:

Cena Jána Popluhára 2020

Kandidáti: Martin Dúbravka (Newcastle United/Angl.), Ondrej Duda (Hertha Berlín/Nem.), Marek Hamšík (Ta-lien I-fang/Čína), Patrik Hrošovský (KRC Genk/Belg.), Juraj Kucka (AC Parma/Tal.), Peter Pekarík (Hertha Berlín/Nem.), Marek Rodák (FC Fulham/Angl.), Milan Škriniar (Inter Miláno/Tal.), Martin Škrtel (Basaksehir Istanbul/Tur.), Martin Valjent (RCD Mallorca/Šp.)

Ďalšie poradie: 11. Dominik Greif (Slovan Bratislava) 43, 12. Stanislav Lobotka (SSC Neapol/Tal.) 42, 13. Ján Greguš (Minnesota United/USA) 39, 14. Róbert Boženík (Feyenoord Rotterdam/Hol.) a Michal Ďuriš (Omonia Nikózia/Cyp.) po 25, 16. Dávid Hancko (Sparta Praha/ČR) 15, 17. Albert Rusnák (Real Salt Lake City/USA) 12, 18. László Bénes (Borussia Mönchengladbach/Nem.) 8, 19. Dávid Strelec (Slovan Bratislava) 7, 20. Ľubomír Šatka (Lech Poznaň/Poľ.) 6, 21. Dušan Kuciak (Lechia Gdansk/Poľ.) 5, 22. Róbert Mak (Ferencváros Budapešť/Maď.) 4, 23. Filip Balaj (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble/MŠKŽilina) a Tomáš Hubočan (Omonia Nikózia/Cyp.) po 3, 25. Lukáš Pauschek (Slovan Bratislava) 2, 26. Ján Bernát (MŠK Žilina), Matúš Bero (Vitesse Arnhem/Hol.), Lukáš Haraslín (Sassuolo/Tal.) a Ivan Schranz (FK Jablonec/České Budějovice-ČR) po 1.

Cena Petra Dubovského 2020

Kandidáti: Róbert Boženík (Feyenoord Rotterdam/Hol.), Dávid Strelec (Slovan Bratislava)

Ďalšie poradie: 3. Peter Pokorný (FC Liefering/Rak.) 2, 4. Ladislav Almási (MFK Ružomberok), Miroslav Gono (MŠK Žilina), Samuel Petráš (MŠK Žilina) a Tomáš Suslov (FC Groningen/Hol.) po 1 bode.

Najlepšia futbalistka 2020

Kandidátky: Patrícia Hmírová (GKS Leczna/Poľ.), Mária Korenčiová (AC Miláno/Tal.), Dominika Škorvánková (Montpellier-Fr./Bayern Mníchov-Nem.)

Ďalšie poradie: 4. Alexandra Bíróoá (SKN St. Pölten/Rak.) 128 b., 5. Mária Mikolajová (SKN St. Pölten/Rak.) 117, 6. Diana Bartovičová (Slavia Praha/ČR) 101, 7. Jana Vojteková (SC Freiburg/Nem.) 61, 8. Patrícia Fischerová (Czarny Sosnowiec/Poľ.) 53, 9. Laura Žemberyová (Slavia Praha/ČR) 42, 10. Dominika Koleníčková (1. FC Saarbücken/Nem.) 32.

Najlepší tréner 2020

Kandidáti: Ján Kozák ml. (Slovan Bratislava), Pavol Staňo (MŠK Žilina), Vladimír Weiss st. (reprezentácia Gruzínska)

Ďalšie poradie: 4. Bernd Storck (DAC Dunajská Streda) 20, 5. Ján Haspra (MŠK Ružomberok) 18, 6. Adrián Guľa (Viktória Plzeň/ČR) a Štefan Tarkovič (reprezentácia SR) po 7, 8. Ľuboš Benkovský (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble) a Martin Ševela (Zaglebie Lubin/Poľ.) po 6, 10. Zsolt Hornyák (Puskásova Akadémia/Maď.) 5, 11. Gergely Géri (FC Nitra) a Pavel Hapal (reprezentácia SR) po 4.

Najlepší hráč Fortuna ligy 2020

1. Zsolt Kalmár (DAC Dunajská Streda) 83 b, 2. Dominik Greif (Slovan Bratislava) 55, 3. Dávid Hrnčár (ViOn Zlaté Moravce-Vráble) 11, 4. Rafael Ratao (Slovan Bratislava) a Dávid Strelec (Slovan Bratislava) po 5, 6. Myenty Abena (Slovan Bratislava), Filip Balaj (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble), Andrija Balič (DAC Dunajská Streda) a Vernon De Marco (Slovan Bratislava) po 4, 10. Dávid Holman (Slovan Bratislava), Nono (Slovan Bratislava) a Samuel Petráš (MŠK Žilina) po 3.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.3.2021 (Webnoviny.sk) - Odovzdávanie ocenení pre víťazov ankety Futbalista roka 2020 sa uskutoční vo štvrtok 25. marca o 20.00 h v hoteli Senec v Senci počas reprezentačného zrazu národného tímu v súvislosti s kvalifikáciou o postup na MS 2022.Anketu organizujú Slovenský futbalový zväz (SFZ) a denník Pravda, je to už jej 28. ročník. Vlani sa slávnostné oceňovanie kvôli pandémii ochorenia COVID-19 nekonalo, výsledky iba zverejnili. V marci 2021 prebehne galavečer za prísnych opatrení.Víťazom hlavnej Ceny Jána Popluhára bude legionár, keďže do najlepšej desiatky sa dostali len hráči pôsobiaci v zahraničí. Nechýba medzi nimi ani obhajca prvenstva obranca Milan Škriniar z talianskeho Interu Miláno. Do Top 10 sa dostali aj Martin Dúbravka, Ondrej Duda, Marek Hamšík, Patrik Hrošovský, Juraj Kucka, Peter Pekarík, Marek Rodák, Martin Škrtel a Martin Valjent.Medzi dvojicu kandidátov na zisk Ceny Petra Dubovského pre najlepšieho hráča do 21 rokov sa opäť dostali Dávid Strelec a obhajca prvenstva spred roka Róbert Boženík, ktorý hrá v Holandsku za Feyenoord Rotterdam. Medzi futbalistkami prvenstvo získa tiež legionárka, medzi trojicu najlepších sa dostali Patrícia Hmírová, Mária Korenčiová a Dominika Škorvánková. Najlepším trénerom roka bude Ján Kozák ml., Pavol Staňo alebo Vladimír Weiss st.Známe je už konečné poradie hlasovania o najlepšieho hráča najvyššej domácej futbalovej súťaže. Vo Fortuna lige bol podľa hlasujúcich v ankete najlepší Zsolt Kalmár z Dunajskej Stredy, druhý skončil Dominik Greif zo Slovana Bratislava a tretí bol Dávid Hrnčár z FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble.