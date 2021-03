Slovenský pohár dostal zelenú, kluby z nižších súťaží však hrať nemôžu

Hrať budú len profesionálne kluby

Žiadne stretnutie sa nebude môcť preložiť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.3.2021 (Webnoviny.sk) - Aktuálny ročník Slovenského pohára vo futbale by podľa správy na webe Slovenského futbalového zväzu (SFZ) mali dohrať účastníci dvoch najvyšších ligových súťaží v SR. Pandémia koronavírusu pôsobila prerušenie Slovnaft Cupu pred jeho 4. kolo v októbri 2020.Pokračovania pohára je výsledkom rokovaní prezidenta SFZ Jána Kováčika , generálneho sekretára zväzu Petra Palenčíka so štátnym tajomníkom pre šport Ivanom Husárom a generálnym riaditeľom sekcie športu Petrom Dedíkom."Dohranie Slovenského pohára je pre SFZ dôležité, pretože jeho víťaz má zaručenú miestenku do európskych súťaží. SFZ preto aktívne hľadal spôsob, ako aktuálny ročník dokončiť,“ povedal vedúci oddelenia riadenia súťaží SFZ Miroslav Richtárik Smolu majú kluby z nižších súťaží, ktoré v pohári nevypadli. SFZ informuje, že tieto mužstvá budú v nasledujúcom ročníku zaradené do fázy, v ktorej ich teraz museli administratívne vyradiť. Ide o tímy z Rovinky, Rohožníka, Paty, Galanty, Lehoty pod Vtáčnikom, Sásovej, Belej, Bešeňovej, Príbeliec, Spišskej Belej, Kežmarku, Spišského Podhradia, Stropkova a košickej Slávie TU.V hre zostalo desať fortunaligistov (Slovan Bratislava, Ružomberok, Dunajská Streda, Zlaté Moravce, Sereď, Trenčín, Žilina, Trnava, Pohronie a Michalovce) a deväť klubov z II. ligy (Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Skalica, Petržalka, Komárno, FC Košice, Podbrezová, Šamorín a FK Dubnica nad Váhom). ide o mužstvá, ktoré majú štatút profesionálnych klubov a aktuálne môžu ich hráči trénovať a hrať. Dovedna ide o 19 tímov, z nich 13 bude nasadených priamo do 5. kola.Ďalší poltucet (Dubnica nad Váhom, Šamorín, Podbrezová, Michalovce, Komárno a Košice) bude bojovať o postup do 5. kola. "Sú to tímy, ktoré sa spomedzi týchto 19 mužstiev umiestnili v minulom ročníku Slovnaft Cupu najhoršie. Dvojice určí žreb, hrať sa bude na jedno stretnutie, bez divákov a štadióny, ktoré budú hostiť zápasy 4. kola určí podľa aktuálnej epidemiologickej situácie SFZ. Tieto tri zápasy sú na programe 23. a 24. marca 2021,“ informoval Richtárik. Žreb tejto fázy prebehne už v piatok 12. marca na pôde SFZ.Piate kolo je naplánované na 7. apríla, štvrťfinále by sa malo hrať hneď o sedem dní neskôr 14. apríla, prvé semifinálové súboje 28. apríla a ich odvety 5. mája. Ak všetko prebehne bez problémov, finále naplánovali na 19. mája. Po každom kole sa bude konať žreb. "Žiadne stretnutie sa nebude môcť pre nedostatok termínov preložiť. Zápas, do ktorého jedno z mužstiev nenastúpi, bude kontumovaný v prospech súpera,“ dodal Richtárik.