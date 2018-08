Obhospodarovatelia lesov v SR vlani odviedli dane za 58,61 mil. eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 16. augusta (TASR) - V roku 2017 obhospodarovatelia lesov v SR odviedli do rozpočtov štátu a obcí dane v hodnote 58,61 milióna eur. V porovnaní s rokom 2016 sa odvedené dane zvýšili o 5,74 milióna eur, a to približne rovnakým podielom v štátnych aj v neštátnych lesoch. Oproti roku 2010 to bolo viac o 9,54 milióna eur. Vyplýva to z tzv. zelenej správy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.Najvyšší podiel na odvedených daniach tvorila podľa správy daň z pridanej hodnoty (saldo dane na vstupe a výstupe) vo výške 36,24 milióna eur, čo predstavuje 61,8 % z celkových daní. Daň z príjmov dosiahla hodnotu 12,62 milióna eur (za posledné tri roky sa znižuje) a daň z nehnuteľností 9,15 milióna eur, čo je najviac od roku 2010.Peňažné sankcie udelené z titulu porušenia zákonných povinností boli v roku 2017 v lesnom hospodárstve vyrubené vo výške 85.000 eur, čo je porovnateľné s predchádzajúcim rokom, z toho uhradených bolo asi 57 %.