Od nedele nastanú zmeny v prevádzke liniek MHD 37 a 153 v Bratislave

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. augusta (TASR) – Od nedele (19.8.) dôjde k zmenám v organizácii a prevádzke liniek bratislavskej MHD 37 a 153. Dôvodom je, že od nedele sa v rámci Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK) zavedú nové, optimalizované cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava na svojom webe.Od nedele tak bude zrušená premávka linky 153, ktorá spájala zastávky Shopping Palace v mestskej časti Novom Meste a zastávky v mestskej časti Vajnory – konečná. Premávka linky bude nahradená linkami regionálnych autobusov 525 a 527. Zachádzanie linky bratislavskej MHD 37 do obce Marianka nahradí linka regionálneho autobusu 215. Linka 37 bude po novom jazdiť spod Mosta SNP iba do Záhorskej Bystrice.V Bratislavskom kraji sa bude od nedele cestovať po novom. V rámci Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK) totiž začnú platiť nové pravidelné cestovné poriadky prímestských autobusov. Tie budú nadväzovať na cestovné poriadky už posilnených prímestských vlakov, pričom sa zároveň zvyšuje počet vypravovaných vozidiel a časový interval v rannej dopravnej špičke sa znižuje na 7,5 minúty. Spoje budú odchádzať do 23. h. Viac informácií o zmenách môžu cestujúci nájsť na webe idsbk.sk.