OBI rozžiarilo Zvolen na oranžovo

Nová predajňa OBI Zvolen otvorila svoje brány pre záhradkárov a domácich majstrov!

Sviatky jari s novými rastlinami a rozkvitnutou záhradou

Nákupy aj z pohodlia domova

O spoločnosti OBI

11.4.2024 (SITA.sk) -Spoločnosť OBI 11. apríla 2024 slávnostne otvorila svoju už 18. predajňu vo Zvolene. Predajňa postavená podľa najnovších štandardov na ploche 8000 m2 ponúka to najlepšie zo sveta OBI a DIY. Domáci majstri, záhradkári, ale aj profesionáli a stavbári v nej nájdu bohatý sortiment a špičkové služby, s ktorými zvládnu zrealizovať všetky svoje malé aj veľké projekty.Samozrejmosťou je široký výber náradia, stavebných materiálov, sortimentu bývania aj bohatá ponuka rastlín a kvetov v novom záhradnom centre. Vďaka kvalitným produktom renomovaných značiek a profesionálnemu prístupu zamestnancov je predajňa OBI ideálnym miestom pre každého domáceho majstra bez ohľadu na úroveň jeho zručností. Zaujmú aj špeciálne ponuky pripravené na mieru pre novootvorenú predajňu.Nová predajňa sa otvára na jar, preto v nej nemôže chýbať bohatá ponuka rastlín a kvetov do interiéru ale aj na balkóny či terasy. ,,Našim zákazníkom prinášame aj exkluzívnu radu rastlín Grow by OBI, ktorá sa vyznačuje tým, že ide o rastliny, ktoré sú vypestované skúsenými pestovateľmi, majú masívny koreňový systém a súčasťou ich kvetináčov je aj pomaly rozpustné hnojivo," hovorí Ľudovít Gášpar, managing director OBI Slovakia. V ponuke záhradného centra vo Zvolene nebudú chýbať aniBonsaje či zaujímavo tvarované ihličnany, ktoré sa dajú pestovať aj v kvetináči.Čoraz viac ľudí uprednostňuje naše digitálne služby. Široký sortiment viac ako 108 000 výrobkov je teraz ľahko dostupný pre zákazníkov, ktorí si môžu pohodlne objednať tovar prostredníctvom internetového obchodu s doručením domov. Okrem toho je medzi zákazníkmi obľúbená aj služba "Rezervuj a vyzdvihni", ktorá im umožňuje rezervovať si viac ako 40 000 výrobkov online z pohodlia domova a potom si ich osobne vyzdvihnúť v predajni.OBI neustále sleduje najnovšie trendy a hľadá najlepšie produkty a inšpirácie pre projekty svojich zákazníkov. Vďaka aktívnej komunikácii na sociálnych sieťach vznikla aj vďaka mnohým tipom bohatá komunita DIY nadšencov, ktorí si aktívne zdieľajú svoje rady, tipy a odporúčania. A popri tom im neujde ani žiadna novinka či zľava. Tie si okrem sociálnych sietí môžu prezrieť aj vďaka digitálnemu letáku uverejnenému na webovej stránke, ktorý sa dvakrát mesačne aktualizuje. Je plný zaujímavých produktov a výhodných ponúk. Poslaním spoločnosti OBI je umožniť zákazníkom navrhnúť si vlastný domov podľa ich individuálnych želaní a strategickým cieľom stať sa prvým európskym prístavom pre dom a záhradu.Sme radi, že v našej OBI rodine môžeme privítať 50 nových kolegov, pre ktorých sme pripravili moderný pracovný priestor, v ktorom sa budú cítiť bezpečne a príjemne.Nová zvolenská predajňa OBI jednoznačne stojí za osobnú návštevu.S OBI si môžete navrhnúť svoj vlastný kreatívny domov. Sortiment zahŕňa výrobky a služby pre domácich majstrov, stavbu a záhradu. Umožniť zákazníkom realizovať si svoj domov podľa vlastných predstáv, možností a zručností je hlavnou prioritou spoločnosti OBI. Okrem kamenných predajní sa OBI zameriava na digitálnu komunikáciu so zákazníkmi a poradenstvo. OBI má v súčasnosti viac ako 645 predajní v celej Európe. Okrem domáceho nemeckého trhu má OBI zastúpenie aj v ďalších deviatich európskych krajinách: Bosna a Hercegovina, Taliansko, Rakúsko, Poľsko, Švajčiarsko, Slovinsko, Slovensko, Česká republika a Maďarsko. OBI je spoločnosťou skupiny Tengelmann.+++++40 000 zamestnancov18 predajní na Slovensku645 pobočiek v 10 krajináchCelkový obrat 8,7 miliardy eur vo finančnom roku 2022Informačný servis