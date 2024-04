Ponižovanie, vulgárne nadávky aj komentáre sú neprijateľné, Čaputová vyzvala na zastavenie nenávisti po voľbách (video)

Vyzvala na diskusiu v rovine argumentov

Odsudzujúca nadradenosť nepomáha

11.4.2024 (SITA.sk) - Atmosféra na Slovensku je aj po voľbách poznačená nenávisťou. Prezidentka Zuzana Čaputová apeluje na zastavenie nenávisti skôr, ako sa situácia vymkne spod kontroly. Zdôrazňuje, že nie je v poriadku útočiť na dôstojnosť človeka, bez ohľadu na jeho politický názor.„Ponižovanie, dehumanizácia, vulgárne nadávky na ulici a nenávistné komentáre na sociálnych sieťach smerované verejne známym osobnostiam, novinárkam, novinárom, športovcom, športovkyniam, politikom a političkám, len preto, že nesúhlasíme s ich postojom alebo prácou, sú neprijateľné," konštatuje prezidentka vo svojom stanovisku k aktuálnej spoločenskej situácii a dodáva, že osobitne nebezpečné a odsúdeniahodné je podnecovanie k takémuto konaniu z pozície politickej moci.Slovné útoky podľa nej nemajú konca, podnecujú sa navzájom. „Majme silu pretrhnúť túto reťaz hnevu. Osloboďme sa od potreby reagovať na všetko. Nechajme ho, nech sám vyznie do prázdna," vyzýva hlava štátu.Zuzana Čaputová poukazuje na to, že je úplne prirodzené, že máme rôzne názory a spolu nesúhlasíme. Vyzýva však na diskusiu v rovine argumentov, nie útokov na ľudskú dôstojnosť.„Lebo odsudzujúca nadradenosť nám nepomáha. Súťaž vo vyjadrovaní frustrácie nepomáha. Sarkazmus, zosmiešňovanie na úkor druhých tiež nepomáha. Mať rešpekt k druhému, k jeho človečenstvu, to pomáha," akcentuje prezidentka.Zároveň podotýka, že sme rôzni ľudia, odkázaní žiť v tejto dobe v tejto krajine spolu, v časoch, ktoré nebudú ľahké. „Neopúšťajme preto, čo je správne, ľudské, slušné. A že tak neurobia všetci? To je ich zodpovednosť," hovorí Čaputová a vyzýva ľudí, aby každé konanie podliehalo dôvere v jeho správnosť. „Buďme k sebe lepší, potrebujeme sa navzájom," dodala na záver.