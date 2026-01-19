|
19. januára 2026
Objasňovanie dopravnej nehody šéfa SIS Gašpara je uzatvorené, polícia posunula spis okresnému úradu
Objasňovanie dopravnej nehody šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla ...
19.1.2026 (SITA.sk) - Objasňovanie dopravnej nehody šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara polícia uzavrela, správu o výsledku objasňovania priestupku predložila príslušnému správnemu orgánu. Ako denník Sme informuje, objasňovanie bolo ukončené 31. decembra 2025 a spis policajti posunuli okresnému úradu, ktorý rieši priestupky.
Nie je ale známe, kto je podľa polície vinníkom nehody. Podľa Sme až správny orgán môže v rámci konania rozhodnúť o vine či nevine podozrivého zo spáchania priestupku. V prípade potreby mu tento správny orgán môže v rámci konania uložiť sankciu.
Pavol Gašpar bol 30. augusta účastníkom dopravnej nehody v lokalite pod Zoborom v Nitre. Pri nehode nik neutrpel vážnejšie zranenia a obaja vodiči mali dychové skúšky na alkohol negatívne.
"Celú situáciu riešila privolaná policajná hliadka s maximálnou profesionalitou. Ďalšie okolnosti nehody sú momentálne predmetom objasňovania," uviedol po nehode Gašpar. Podľa informácií, ktoré priniesol denník Sme, polícia čakala na odborné vyjadrenie znalca z odboru psychiatrie, podľa informácií média mal znalec posudzovať stav štrnásťročného dievčaťa, ktoré bolo pri nehode v druhom aute a po nej ho ošetrili v nemocnici.
Zdroj: SITA.sk - Objasňovanie dopravnej nehody šéfa SIS Gašpara je uzatvorené, polícia posunula spis okresnému úradu © SITA Všetky práva vyhradené.
