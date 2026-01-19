Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 19.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Drahomíra, Mário
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

19. januára 2026

Objasňovanie dopravnej nehody šéfa SIS Gašpara je uzatvorené, polícia posunula spis okresnému úradu


Tagy: Dopravná nehoda

Objasňovanie dopravnej nehody šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla ...



Zdieľať
65ef0e4d4175c709413715 676x451 19.1.2026 (SITA.sk) - Objasňovanie dopravnej nehody šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara polícia uzavrela, správu o výsledku objasňovania priestupku predložila príslušnému správnemu orgánu. Ako denník Sme informuje, objasňovanie bolo ukončené 31. decembra 2025 a spis policajti posunuli okresnému úradu, ktorý rieši priestupky.


Nie je ale známe, kto je podľa polície vinníkom nehody. Podľa Sme až správny orgán môže v rámci konania rozhodnúť o vine či nevine podozrivého zo spáchania priestupku. V prípade potreby mu tento správny orgán môže v rámci konania uložiť sankciu.


Pavol Gašpar bol 30. augusta účastníkom dopravnej nehody v lokalite pod Zoborom v Nitre. Pri nehode nik neutrpel vážnejšie zranenia a obaja vodiči mali dychové skúšky na alkohol negatívne.

"Celú situáciu riešila privolaná policajná hliadka s maximálnou profesionalitou. Ďalšie okolnosti nehody sú momentálne predmetom objasňovania," uviedol po nehode Gašpar. Podľa informácií, ktoré priniesol denník Sme, polícia čakala na odborné vyjadrenie znalca z odboru psychiatrie, podľa informácií média mal znalec posudzovať stav štrnásťročného dievčaťa, ktoré bolo pri nehode v druhom aute a po nej ho ošetrili v nemocnici.




Zdroj: SITA.sk - Objasňovanie dopravnej nehody šéfa SIS Gašpara je uzatvorené, polícia posunula spis okresnému úradu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Europoslankyňa Laššáková pripúšťa povolebnú spoluprácu Smeru a Republiky. O všetkom rozhodnú voliči, tvrdí
<< predchádzajúci článok
Zákazníci Tesca rozhodnú, ako sa rozdelia granty vo výške 223 300 EUR na projekty pre mladých

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 