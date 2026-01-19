Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 19.1.2026
 Meniny má Drahomíra, Mário
 Z domova

19. januára 2026

Europoslankyňa Laššáková pripúšťa povolebnú spoluprácu Smeru a Republiky. O všetkom rozhodnú voliči, tvrdí


Poslankyňa Európskeho parlamentu za stranu Smer Judita Laššáková nevidí v ...



lassakova 676x477 19.1.2026 (SITA.sk) - Poslankyňa Európskeho parlamentu za stranu Smer Judita Laššáková nevidí v prípadnej povolebnej spolupráci Smeru s hnutím Republika žiadny problém. Ako povedala v relácii PubliQ Mira Frindta, karty vo voľbách rozdajú voliči.


„Pokiaľ voliči povedia, že Republika tam má miesto, tak potom, kto je strana Smer alebo ja, aby som povedala, že s nimi sa nebudeme baviť? Jednoducho, kto bude zvolený za poslanca a bude mať dostatočnú silu na to, aby vedel byť súčasťou koalície, tak prečo nie?“ vyjadrila sa europoslankyňa.

Zmenená rétorika


Podľa nej sa názory politikov z Republiky časom vyvíjajú a už od nich nepočuť o vystupovaní Slovenska z Európskej únie. „Keď boli ešte v ĽSNS zbierali podpisy pre referendum o vystúpení z Európskej únie. A akosi o tom nepočujeme. Buď sa to nevyzbieralo, alebo sa im do toho nechcelo. Takže asi zistili aj oni pri zbieraní podpisov o vystúpení z EÚ v tom čase, že ľudia vystúpiť z EÚ nechcú, a preto aj oni zmenili rétoriku,“ hovorí Laššáková, ktorá sa v roku 2025 zviditeľnila sériou prednášok, na ktorých hovorila okrem iného aj o možnom vystúpení Slovenska z Európskej únie.

Republika vo svojom programe aktuálne nehovorí priamo o vystupovaní z EÚ, ale menuje túto alternatívu v prípade, že sa nepodarí presadiť zásadnú reformu EÚ. Presadzuje tiež vojenskú neutralitu Slovenska, čo znamená vystúpenie z NATO.

Ideologická vojna


Laššáková je podľa svojich slov veľmi sklamaná z toho, v akej situácii sa Európska únia aktuálne nachádza. „Jednota EÚ bola absolútnym spôsobom narušená a keď sa pozriete na vyjadrenia predstaviteľov členských štátov EÚ po tom, ako Donald Trump zrealizoval akciu vo Venezuele a hneď druhým dychom dodal, že má zálusk na Grónsko, tak jediný predseda vlády členského štátu bol zrovna Robert Fico, ktorý povedal, že to sa nesmie stať. Čiže Európska únia, ktorá je obchodným gigantom a má obrovský potenciál, jednoducho, ako keby chcela byť v závese Spojených štátov amerických,“ kritizuje europoslankyňa.

Európska komisia pod vedením Ursuly von der Leyenovej ťahá podľa nej Európsku úniu do ideologickej vojny a zabúda na to, prečo a na akých princípoch bola založená. To, čo robí aktuálne Donald Trump, je podľa nej geopolitickou krízou.

„Je to aj nebezpečné, pretože akonáhle on príde a povie, že Grónsko je jeho, tak máme zarobené na taký precedens, že to už nebude platiť medzinárodné právo nielenže na papieri, ale ani len v myšlienkach,“ zdôraznila.


Laššáková predtým, ako sa stala europoslankyňou, pôsobila v Bruseli ako asistentka Miroslava Radačovského, ktorý sa do europarlamentu vo voľbách 2019 dostal na kandidátke ĽSNS. Podľa svojich slov s ním mala „veľmi dobrú skúsenosť“. Neskôr sa stala asistentkou maďarskej europoslankyne za Fidesz Lívie Jároki.




Zdroj: SITA.sk - Europoslankyňa Laššáková pripúšťa povolebnú spoluprácu Smeru a Republiky. O všetkom rozhodnú voliči, tvrdí © SITA Všetky práva vyhradené.

