Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 12.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Estera
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zaujímavosti

12. apríla 2026

Objav ako z učebníc. Zo švajčiarskeho jazera vytiahli tisíce rímskych artefaktov – FOTO


V Neuchatelskom jazere vo Švajčiarsku objavili archeológovia mimoriadne zachovaný náklad rímskej lode z obdobia medzi rokmi 20 až 50 nášho letopočtu. Pod hladinou sa podarilo nájsť viac ako tisíc keramických ...



Zdieľať
oct_6579 676x444 12.4.2026 (SITA.sk) - V Neuchatelskom jazere vo Švajčiarsku objavili archeológovia mimoriadne zachovaný náklad rímskej lode z obdobia medzi rokmi 20 až 50 nášho letopočtu. Pod hladinou sa podarilo nájsť viac ako tisíc keramických predmetov, zbrane aj ďalšie artefakty. Ako referuje web euronews.com, objav bol dlhší čas utajovaný, aby sa predišlo rabovaniu.

Zábery z dronu



Na nález narazili potápači Fabien Langenegger a Julien Pfyffer, ktorí pôvodne predpokladali, že ide o pozostatky mín z druhej svetovej vojny. „Keď som zapol svetlo na kamere, objavila sa typická farba terakoty. Vtedy sme pochopili, že ide o výnimočný objav,“ opísal Pfyffer.

Výskum iniciovali zábery z dronu, ktoré ukázali tmavú škvrnu na dne jazera. Následné výskumné kampane v rokoch 2025 a 2026 priniesli rozsiahle výsledky - archeológovia odkryli náklad pravdepodobne obchodnej lode, ktorá smerovala do rímskeho vojenského tábora.

Medzi nálezmi sa nachádzajú kuchynské nádoby vyrobené na území dnešného Švajčiarska, pričom jedna debna bola datovaná do roku 17. Vedci dokonca analyzujú aj zvyšky potravín, ktoré sa zachovali vo vnútri keramiky.

Unikátny pohľad


Okrem bežného nákladu objavili aj vojenské predmety, vrátane dvoch gladiátorských mečov, dýky či opaskovej pracky. To naznačuje, že loď mohla byť sprevádzaná rímskymi legionármi a zásobovať jednotku s približne 6-tisíc vojakmi.



Zaujímavosťou je aj prútený kôš, ktorý sa zachoval vďaka špecifickým podmienkam jazera. Obsahoval jednoduchšiu keramiku a pravdepodobne aj zásoby posádky, čo poskytuje unikátny pohľad na každodenný život na palube.


Zdroj: SITA.sk - Objav ako z učebníc. Zo švajčiarskeho jazera vytiahli tisíce rímskych artefaktov – FOTO

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 