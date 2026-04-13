Nedeľa 12.4.2026
Meniny má Estera
12. apríla 2026
Objav ako z učebníc. Zo švajčiarskeho jazera vytiahli tisíce rímskych artefaktov – FOTO
12.4.2026 (SITA.sk) - V Neuchatelskom jazere vo Švajčiarsku objavili archeológovia mimoriadne zachovaný náklad rímskej lode z obdobia medzi rokmi 20 až 50 nášho letopočtu. Pod hladinou sa podarilo nájsť viac ako tisíc keramických predmetov, zbrane aj ďalšie artefakty. Ako referuje web euronews.com, objav bol dlhší čas utajovaný, aby sa predišlo rabovaniu.
Na nález narazili potápači Fabien Langenegger a Julien Pfyffer, ktorí pôvodne predpokladali, že ide o pozostatky mín z druhej svetovej vojny. „Keď som zapol svetlo na kamere, objavila sa typická farba terakoty. Vtedy sme pochopili, že ide o výnimočný objav,“ opísal Pfyffer.
Výskum iniciovali zábery z dronu, ktoré ukázali tmavú škvrnu na dne jazera. Následné výskumné kampane v rokoch 2025 a 2026 priniesli rozsiahle výsledky - archeológovia odkryli náklad pravdepodobne obchodnej lode, ktorá smerovala do rímskeho vojenského tábora.
Medzi nálezmi sa nachádzajú kuchynské nádoby vyrobené na území dnešného Švajčiarska, pričom jedna debna bola datovaná do roku 17. Vedci dokonca analyzujú aj zvyšky potravín, ktoré sa zachovali vo vnútri keramiky.
Okrem bežného nákladu objavili aj vojenské predmety, vrátane dvoch gladiátorských mečov, dýky či opaskovej pracky. To naznačuje, že loď mohla byť sprevádzaná rímskymi legionármi a zásobovať jednotku s približne 6-tisíc vojakmi.
Zaujímavosťou je aj prútený kôš, ktorý sa zachoval vďaka špecifickým podmienkam jazera. Obsahoval jednoduchšiu keramiku a pravdepodobne aj zásoby posádky, čo poskytuje unikátny pohľad na každodenný život na palube.
Zábery z dronu
Unikátny pohľad
