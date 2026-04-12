 Nedeľa 12.4.2026
 Meniny má Estera
 24hod.sk    Kultúra

12. apríla 2026

Kaštieľsky park v Stupave je zrekonštruovaný, zlepšili sa výhľady a obnovený bol aj historický vodopád – FOTO


Tagy: Obnova parku slávnostné otvorenie

Historický kaštieľsky park v Stupave prešiel najrozsiahlejšou obnovou za posledné desaťročia. Bratislavský samosprávny ...



69d7ba4fd9127762458786 676x380 12.4.2026 (SITA.sk) - Historický kaštieľsky park v Stupave prešiel najrozsiahlejšou obnovou za posledné desaťročia. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa v roku 2022 pustil do jeho komplexnej revitalizácie, ktorej cieľom bolo vrátiť mu pôvodný anglický charakter, posilniť jeho ekologickú funkciu a premeniť ho na moderný, bezpečný a klimaticky odolný verejný priestor. Hovorkyňa BSK Lucia Forman uviedla, že slávnostné otvorenie parku sa uskutoční v sobotu 18. apríla od 10:00.


Súčasťou slávnostného otvorenia budú aj komentované prehliadky parku, počas ktorých sa návštevníci dozvedia viac o histórii, jeho drevinách, faune aj o samotnej revitalizácii. Na komentovanú prehliadku je potrebné sa vopred zaregistrovať. O 11:30 sa verejnosť bude môcť zúčastniť aj panelovej diskusie v Ekocentre Stupava. Tá bude prístupná bez registrácie a premietaná aj na vonkajšej obrazovke pre návštevníkov, ktorí sa dovnútra nedostanú.

Park zohrával dôležitú úlohu


Kaštieľsky park v Stupave pochádza z 18. storočia a jeho vznik je úzko spätý so šľachtickým rodom Pálfiovcov. Ako významný príklad anglického parku v regióne zohrával dôležitú úlohu nielen v dejinách krajinnej architektúry, ale aj v spoločenskom živote mesta.

Počas dlhých rokov však trpel nedostatočnou údržbou, prestarnutou vegetáciou aj tlakom okolitej zástavby. "Postupne strácal schopnosť ochladzovať prostredie, zadržiavať vodu a bezpečne slúžiť verejnosti," priblížila Forman dôvod jeho obnovy.

Rekonštrukcia parku


Rekonštrukcia parku zahŕňala revitalizáciu zelene, obnovu architektonických prvkov, vodných prvkov aj modernizáciu infraštruktúry. "V prvej fáze boli odstránené poškodené a nevhodné dreviny, preriedené husté porasty a zvýraznené vzácne stromy, najmä majestátne platany," spresnila hovorkyňa.

Zlepšili sa výhľady na kaštieľ a jazierko, opravili aj povodňou poškodené murivo pri susedných záhradách. Dokončili tiež mlatové chodníky, drevený chodník v mokradi, osvetlenie aj kamerový systém.

Obnovený bol aj historický vodopád, prepojenie medzi jazerom a vodným prvkom a v parku vzniklo nové lapidárium doplnené zeleňou a architektonickými detailmi.

"Súčasťou revitalizácie boli aj sadovnícke úpravy, vrátane výsevu trávnikov, výsadby trvaliek a doplnenia ekostabilizačných prvkov," dodala Forman s tým, že tieto opatrenia zvýšia odolnosť parku voči klimatickým zmenám, zlepšia vodný režim aj mikroklímu v husto zastavanom centre mesta.

Výrazný environmentálny rozmer


"Projekt má výrazný environmentálny rozmer. Park pomôže znižovať prehrievanie územia, zadržiavať dažďovú vodu a zlepšovať kvalitu ovzdušia," doplnila hovorkyňa. Revitalizáciou parku vznikol priestor odolnejší voči klimatickým zmenám, znížil sa efekt tepelného ostrova a zvýšila sa bezpečnosť návštevníkov. "Parkové chodníky sú bezbariérové a doplnené o drobnú parkovú architektúru, ktorá v areáli doteraz chýbala," uzavrela.

Obnova parku prebieha v rámci projektu ParksFit4Future z programu Interreg Slovensko – Rakúsko 2021 – 2027. Celkové výdavky projektu predstavujú 3,14 milióna eur, z toho viac ako 2,5 milióna eur je financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


Zdroj: SITA.sk - Kaštieľsky park v Stupave je zrekonštruovaný, zlepšili sa výhľady a obnovený bol aj historický vodopád – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

