 24hod.sk    Veda

19. februára 2026

Objav na Šibeničnom vrchu, medzinárodný tím našiel dva nové minerály – FOTO


Na Slovensku objavili dva nové minerály - auropolybazit a auropearceit. Objav je výsledkom detailného mineralogického výskumu unikátneho typu bonanzovej, nízkoteplotnej, ...



Zdieľať
textura ziloviny 676x436 19.2.2026 (SITA.sk) - Na Slovensku objavili dva nové minerály - auropolybazit a auropearceit. Objav je výsledkom detailného mineralogického výskumu unikátneho typu bonanzovej, nízkoteplotnej, strieborno-zlatej mineralizácie v lokalite Šibeničný vrch pri Novej Bani. Ako informovali zo Slovenskej akadémie vied (SAV), na objave spolupracoval medzinárodný tím pod vedením vedcov z Ústavu vied o Zemi SAV.


Medzinárodný tím tvorili vedci zo Slovenska, Českej republiky, Nemecka a Dánska, viedli ho mineralógovia zo SAV Tomáš Mikuš, Jozef Vlasáč a Martin Števko.

„Oba nové minerály sa v lokalite vyskytujú v podobe nepravidelných zŕn s rozmermi do 0,2 mm spolu s ďalšími minerálmi striebra, ako je akantit, argentopolybazit, argentopearceit, pyrargyrit, proustit, stephanit, selenostephanit, roždestvenskajait-(Zn), zvěstovit-(Zn), zvěstovit-(Fe), naumannit a zlatom,“ uviedli zo SAV s tým, že opis oboch minerálov bol publikovaný aj v časopise American Mineralogist.

„Tento objav výrazne rozširuje doterajšie poznatky o mineráloch skupiny polybazitu a pomáha lepšie pochopiť vznik bonanzových akumulácií minerálov striebra a zlata v prírode,“ uviedol člen tímu Ústavu vied o Zemi SAV Martin Števko.


Zdroj: SITA.sk - Objav na Šibeničnom vrchu, medzinárodný tím našiel dva nové minerály – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

