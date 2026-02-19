|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 19.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vlasta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. februára 2026
Magické kúzlo umelej inteligencie – Ako AI vylepšuje zážitok zo smartfónu s HONOR Magic8 Pro
Od neskorých nočných prechádzok mestom až po náročné rána medzi stretnutiami, smartfóny sa stali tichými spoločníkmi, ktorí vidia z našich životov viac než akékoľvek iné zariadenia.
Zdieľať
S HONOR Magic8 Pro vystupuje umelá inteligencia z úzadia a stáva sa aktívnym druhým pilotom – pomáha používateľom zachytiť stabilnejšie fotografie, nájsť správny nástroj v správnom momente, ovládať telefón prirodzenými hlasovými príkazmi a plynulo presúvať obsah medzi zariadeniami. HONOR Magic8 Pro ukazuje, ako môže AI, ak je premyslene navrhnutá, urobiť každodenné interakcie plynulejšími, intuitívnejšími a osobnejšími.
AI v srdci HONOR Magic8 Pro
Jadrom HONOR Magic8 Pro je mobilná platforma Snapdragon 8 Elite Gen 5, vyladená vlastnými AI inováciami spoločnosti HONOR. Táto kombinácia poháňa náročné AI modely pre zobrazovanie, inteligenciu rozhrania a prepojenosť, pričom zachováva výkon a efektivitu batérie. V praxi to znamená, že telefón predvída, čo by používatelia mohli potrebovať ďalej: mení viackrokové akcie na jediné klepnutie alebo jednu vetu a vylepšuje fotografie na pozadí. Či už používatelia zachytávajú nočné scény, začínajú s novým zariadením, zdieľajú súbory medzi ekosystémami alebo si upratujú galériu, AI pracuje potichu v zákulisí, aby bol zážitok nenáročný.
Inteligentnejšia fotografia po zotmení
Mnoho najpamätnejších momentov sa deje vtedy, keď svetlo nie je ideálne – koncerty, večerné prechádzky, šeré kaviarne. HONOR Magic8 Pro spája vlajkový hardvér fotoaparátu s maticou veľkých AI modelov, vrátane Ultra Nočného periskopického teleobjektívu a 5-osovej optickej stabilizácie obrazu (OIS), aby pomohol zachytiť tieto scény s istotou.
Stabilizácia poháňaná AI analyzuje pohyb v reálnom čase, čím znižuje rozmazanie a otrasy, najmä pri slabom osvetlení, takže nočné zábery z ruky sa stávajú spoľahlivejšími. AI Nočný režim automaticky upravuje expozíciu, svetlé miesta a detaily panorám miest, súmračných portrétov a priblížených záberov, čím používateľov oslobodzuje od manuálneho nastavovania. Recenzenti vyzdvihujú, ako ľahko HONOR Magic8 Pro vytvára ostré a detailné snímky v podmienkach, ktoré sú pre smartfóny zvyčajne náročné.
Magická farba: Premeňte momenty na osobný vizuálny príbeh
Každý používateľ má svoj obľúbený štýl – tlmené tóny upršanej ulice, teplú žiaru pri cestovaní za západom slnka alebo filmový kontrast obľúbeného filmu. S funkciou Magická farba pomáha HONOR Magic8 Pro používateľom premeniť túto preferenciu na konzistentnú vizuálnu identitu. Telefón analyzuje farebnú paletu, kontrast a náladu referenčného obrázka – či už ide o momentku z ciest alebo filmový záber – a následne tento vzhľad aplikuje na nové fotografie. Používatelia jednoducho:
- vyberú obrázok s preferovanou farebnou náladou,
- nechajú funkciu Magická farba extrahovať kľúčové tonálne charakteristiky,
- aplikujú tento „štýl“ priamo vo fotoaparáte alebo v galérii. Bez pokročilých zručností v úprave si tak bežní používatelia môžu vytvoriť ucelený filmový štýl v celej svojej knižnici fotografií a premeniť roztrúsené zábery na vizuálny príbeh, ktorý je jedinečne ich vlastný.
AI návrhy na obrazovke: Správny nástroj presne vtedy, keď ho potrebujete
Keď sa život hýbe rýchlo, hľadanie v ponukách môže narušiť sústredenie. Funkcia AI návrhy na obrazovke sleduje, čo sa deje na displeji, a v kontexte ponúka včasné a relevantné nástroje. Pri úprave fotografií môže zobraziť AI Zmizík, AI Vylepšenie obrázka alebo funkciu Rozmazať súkromné informácie. Počas sledovania videa v inom jazyku môže navrhnúť AI Titulky. Pri zdieľaní obsahu zasa môže navrhnúť akcie súvisiace so súkromím. Tieto návrhy sa objavia, keď sú potrebné, a zmiznú, keď nie sú, čo používateľom pomáha sústrediť sa na úlohu namiesto navigácie – zmena, o ktorej recenzenti hovoria, že výrazne znižuje rozptyľovanie pri každodennom používaní.
AI Agent: Nastavte si svoj svet jednou vetou
Nastavenie alebo prispôsobenie telefónu často zahŕňa viacero ponúk a prepínačov. AI Agent mení mnohé z týchto úloh na prirodzené, konverzačné požiadavky, ktoré sa aktivujú cez AI Tlačidlo. Používatelia môžu jednoducho povedať napríklad:
• „Zapni Bluetooth a pripoj sa k mojim slúchadlám.“
• „Priprav môj telefón na nočné fotenie – zapni nočný režim a optimalizuj batériu.“
• „Pomôž mi odstrániť okoloidúcich na tejto fotke.“
AI rozumie zámeru a automaticky upraví nastavenia alebo spustí správne nástroje. To je obzvlášť užitočné pri príprave na cesty, prepínaní medzi pracovným a osobným režimom alebo rýchlom prispôsobovaní správania fotoaparátu za pochodu, vďaka čomu telefón pôsobí skôr ako inteligentný asistent než statické zariadenie.
AI Fotoagent: Kreativita bez zložitého učenia
Výkonná úprava už nevyžaduje počítačový softvér ani zložité rozhrania. AI Fotoagent v HONOR Magic8 Pro spája sadu inteligentných nástrojov, vďaka ktorým je zdokonaľovanie a kreativita rýchla a prístupná:
• AI Zmizík a odstraňovanie okoloidúcich na vyčistenie preplnených scén,
• AI Odstránenie odleskov na zníženie oslnenia z okien alebo displejov,
• AI Výrez a AI Rozšírenie obrazu pre nápadité kompozície a rozšírené rámy,
• AI Vylepšenie obrázka zvýši rozlíšenie na skvalitnenie presnosti a detailov.
Všetky tieto funkcie bežia v zariadení kvôli rýchlosti a väčšiemu súkromiu. Momenty, ktoré kedysi vyžadovali profesionálne nástroje, môžu byť teraz vytvorené v priebehu niekoľkých sekúnd v telefóne, čo používateľom umožňuje sústrediť sa na príbeh za snímkou namiesto zložitosti úpravy.
AI prepojenie: Otvorenejší a plynulejší ekosystém
Moderný život sa málokedy zmestí do jediného ekosystému. Fotky z telefónu priateľa, súbory z pracovného notebooku, poznámky z tabletu – to všetko sa musí medzi zariadeniami pohybovať ľahko. Vďaka funkcii AI Prepojenie podporuje HONOR Magic8 Pro konektivitu a prenos dát naprieč ekosystémami s hlavnými značkami, vrátane zariadení Apple prostredníctvom kábla a cloudových metód.
Používatelia môžu presúvať fotografie, videá, kontakty a ďalšie dáta s minimálnym úsilím, či už prechádzajú na HONOR prvýkrát, alebo len zdieľajú vysokokvalitné médiá s priateľmi a rodinou na iných platformách. AI pomáha rozpoznávať typy obsahu, optimalizovať cesty prenosu a zachovať kvalitu, čím mení to, čo bývalo technickou povinnosťou, na jednoduchý a prirodzený krok v každodennom používaní.
AI navrhnutá pre skutočné, každodenné výhody
V HONOR Magic8 Pro nie je AI len jednou funkciou, ale dizajnovým princípom pretkaným celým zážitkom. Od Ultra Nočného fotoaparátu a funkcie Magická farba, ktoré pomáhajú používateľom zachytiť ostrejšie a expresívnejšie fotografie, až po AI Návrhy na obrazovke a AI Agenta, ktorí transformujú zložité akcie na intuitívne skratky a príkazy v prirodzenom jazyku, je AI zameraná na hmatateľné denné výhody.
V kombinácii s nástrojmi AI Fotoagent priamo v zariadení a AI Prepojením pre bezproblémové zdieľanie naprieč ekosystémami, HONOR Magic8 Pro demonštruje, ako starostlivo aplikovaná AI dokáže odstrániť bariéry, odomknúť kreativitu a urobiť každú interakciu so smartfónom inteligentnejšou, jednoduchšou a viac prispôsobenou spôsobu, akým ľudia skutočne žijú a pracujú.
Súvisiace články:
HONOR Magic8 Lite nanovo definuje očakávania v strednej triede: Prináša pokročilé funkcie a bezkonkurenčnú hodnotu (9. 2. 2026)
HONOR Choice Watch 2 Pro a HONOR Choice Earbuds X8i oficiálne prichádzajú na slovenský trh (7. 2. 2026)
HONOR uvádza na slovenský trh sériu Magic8: Extrémna odolnosť a revolučná fotografia v srdci Jasnej (6. 2. 2026)
HONOR získal 45 mediálnych ocenení na MWC 2024 (3. 3. 2024)
HONOR Magic5 Pro prichádza s prelomovou technológiou cirkadiánneho nočného displeja (4. 6. 2023)
Prečítajte si tiež
Odvážna zoznamovacia šou boduje u divákov, televízia odštartovala casting do novej série