Objavovaním jedinečnosti sa navzájom lepšie spoznávajú. Tesco oslavuje Mesiac diverzity

15.5.2023 (SITA.sk) -Pre Tesco je dôležité, aby kolegovia a kolegyne zastupovali rozmanitých zákazníkov, zákazníčky a komunity, v ktorých reťazec pôsobí, a zároveň vytvárali prostredie, kde sa každý cíti vítaný."Každý z nás je jedinečný a prichádzame na svet bez predsudkov s vierou, že medzi nami nie sú žiadne rozdiely. Veľakrát však začíname každý na rozdielnej štartovacej dráhe. Formuje nás neskutočné množstvo vecí – pozitívnych aj negatívnych. V Tescu chceme, aby všetci naši kolegovia a kolegyne cítili, že si ich ceníme a rešpektujeme tieto rozdiely medzi nami. Tentoraz sa zameriame na jedinečnosť každého z nás, pretože ako rozmanitý kolektív sa cítime silnejší. Objavovanie jedinečnosti nám pomáha vcítiť sa a pochopiť rôzne svety ľudí, s ktorými sa deň čo deň stretávame. A zároveň sa cez príbehy iných ľudí vzájomne inšpirujeme a ukazujeme si, že keď čelíme problémom, nie sme na to sami. Naším cieľom je vytvoriť bezpečnú kultúru, kde sa problémy riešia otvorene a kolegovia dostávajú podporu," hovorísa uskutoční formou rozmanitých webinárov a podujatí, ktoré pokrývajú témy týkajúce sa úspešných žien, kolegov so zdravotným znevýhodnením a mladej generácie. O svoje príbehy a skúsenosti s menopauzou, so životom s tínedžerom či s otcovskou rodičovskou dovolenkou na plný úväzok sa podelia aj samotní kolegovia a kolegyne pracujúce v Tescu.Tento rok budú prioritou vzájomné porozumenie, empatia a vcítenie sa do situácie toho druhého. Rovnako aj téma psychického zdravia, ktorá sa po náročnom pandemickom období stala ešte zásadnejšou.Kolegovia v Tescu môžu už niekoľko rokov bezplatne využiť psychologické poradenstvo v rámciLen za posledný rok ju využili na vyše 900 konzultácií. Počas Mesiaca diverzity si v rámci tejto témy kolegovia a kolegyne budú môcť vypočuť webinár na tému psychického bezpečia so psychológom a psychoterapeutom Michalom Bačom. Psychologička Viera Hincová bude zase hovoriť o diverzite ľudskej mysle."Rôznorodosť tímov a inklúziu pokladám za nevyhnutné pre skutočné učenie sa a rast jednotlivcov aj tímov. Psychické bezpečie je základom pre rôznorodosť, pretože vytvára priestor pre každého, kto chce prispieť. Zároveň je aj tou najlepšou prevenciou pred vznikom problémov v oblasti duševného zdravia a tiež najlepším prostredím na zotavenie sa, ak už raz niekto takéto problémy zažil," vysvetľuje psychológS psychickým zdravím súvisí aj inakosť a akceptovanie vlastnej odlišnosti rovnako ako prijatie odlišnosti iných. Víťaz nedávnej SuperStarsa podelí o svoj príbeh inakosti a dôležitosti sebaprijatia.Spisovateľkaprezradí, ako dosiahla svoj úspech napriek predsudkom voči svojmu pôvodu. Kolegovia a kolegyne si taktiež budú môcť otestovať svoj optimizmus či pracovný stres v stánku duševného zdravia. Podujatia budú prebiehať počas troch májových týždňov online alebo prezenčne. Väčšina z nich sa nahráva tak, aby boli dostupné pre všetkých kolegov pracujúcich v Tescu.Mesiac diverzity je súčasťou aktivít na podporu vytvárania inkluzívneho pracovného prostredia v Tescu. Tesco na Slovensku dlhodobo pracuje na tom, aby vytváralo lepšie miesto na prácu všetkých kolegov a kolegýň bez rozdielu. Toto úsilie ocenila verejnosť spolu s odborníkmi a reťazec sa tri roky po sebe umiestnil medzi. Za dlhoročný prístup pri vytváraní inkluzívneho pracovného prostredia pre ľudí so sociálnym znevýhodnením získala spoločnosť cenu. V prestížnom ocenení Via Bona Slovakia reťazec získal v minulosti ocenenie v kategóriách Zodpovedná veľká firma a Výnimočný zamestnávateľ a udelená mu bola aj Cena verejnosti. S cieľom informovať o plnení cieľov a záväzkov v oblasti diverzity Tesco na Slovensku od roku 2021 pravidelne uverejňuje Správu v oblasti diverzity a inklúzie