Remišová sa chváli razantným zlepšením čerpania eurofondov, pridala porovnanie s predchádzajúcou vládou (video)

15.5.2023 (SITA.sk) - Čerpanie prostriedkov Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 sa za posledné tri roky od marca 2020 zvýšilo z vtedajších 4,9 mld. eur o 6,6 mld. eur. Miera ich využívania sa z 32 % viac ako zdvojnásobila na aktuálnych vyše 70 %.Odchádzajúca poverená ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Za ľudí ) o tom informovala v pondelok pri bilancovaní svojho pôsobenia na čele rezortu.V súvislosti s potrebným dočerpaním starých eurozdrojov predchádzajúceho obdobia do konca tohto roka poznamenala, že za to zodpovedajú jednotlivé ministerstvá.„V roku 2020 malo programové obdobie technicky končiť a my sme mali už len tri roky na doťuknutie projektov. Mali byť zazmluvnené všetky projekty a vyčerpaná väčšina peňazí," uviedla Remišová s tým, že zazmluvnená nebola ani polovica prostriedkov.Ako podotkla, čerpanie eurofondov razantne zlepšili zavedením krízového manažmentu a desiatok zmien. „Na rozdiel od predchádzajúcej vlády neprepadlo jediné euro v troch hlavných programoch," poznamenala.Ministerstvo investícií priamo riadi napríklad Integrovaný regionálny operačný program (IROP) , ten využil z eurozdrojov ku koncu apríla viac ako miliardu eur, teda 57,5 % z 1,9 mld. eur.Zazmluvnenosť podľa ministerky presiahla alokáciu zhruba o 20 %. Čerpanie v tomto programe bolo pri výmene vlády v roku 2020, ako uviedla, extra katastrofálne.„Tento regionálny program bol na ministerstve pôdohospodárstva . V roku 2020 prišiel k nám v takom stave, že boli pozastavené platby pre obrovské problémy. Vyčerpaných bolo necelých 20 % a zazmluvnených minimum projektov," priblížila Remišová.Následne zaviedli krízový manažment, vypísali nové výzvy za takmer 740 mil. eur. „Teraz je na prijímateľoch, aby dodržali zmluvné záväzky a zmluvy, ktoré s nami majú uzatvorené, plnili," povedala.Mestá a obce môžu využiť na rozvojové aktivity navyše 127 mil. eur. Európska komisia v závere minulého týždňa schválila revíziu spomínaného programu a ministerstvo podľa Remišovej už uzatvorilo približne päťsto zmlúv na vyplácanie peňazí mestám a obciam.„Skokovo sa zvýši v nasledujúcich týždňoch čerpanie z tohto operačného programu o dvesto miliónov eur," dodala končiaca ministerka.