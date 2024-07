Objavte čaro Mara Campingu pri brehu Liptovskej Mary už toto leto

Rodinka či partia priateľov - každý si príde na svoje

A kde budete spať? Výber je len na vás

Priateľská atmosféra a nádherné scenérie

4.7.2024 (SITA.sk) - Hľadáte ideálne miesto na letnú dovolenku pri vode na Slovensku? Mara Camping v Liptovskom Trnovci je pre vás tou správnou voľbou. Nachádza sa pri najväčšej vodnej nádrži na Slovensku, Liptovskej Mare, ktorá vás okúzli.Krásna kamienková pláž, tieň pod borovicami, čistá voda a výhľad na Nízke Tatry. No neznie to ako dokonalá kombinácia? Hostia Mara Campingu majú totižto jednu veľkú výhodu - neobmedzený vstup na najkrajšiu pláž na Liptovskej Mare len pár krokov od areálu.Vychutnáte si tu širokú škálu zábavných aktivít od vodného bicykla, cez kajak, paddleboard či adrenalínový wakesurfing a flyboarding. Na čo tiež určite nezabudnete, sú večerné prechádzky po brehu, kde sa bude vaša rodina kochať západom slnka nad horami.Keď hovoríme o kempe, neznamená to, že musíte byť len v stane alebo v karavane. V Mara Campingu nájdete aj ubytovanie v chatkách, dreveničkách či mobilných domoch hneď pri vode. A pre tých, ktorí túžia po niečom ešte viac osobitnom, nájdu v kempe aj štýlové glampingové stany , kde spojenie s prírodou prináša jedinečný zážitok.Mara Camping nie je len miestom na dovolenku. Je to miesto, kde sa vaše deti budú cítiť ako doma. Nech už hľadáte oddych, zábavu, nové priateľstvá alebo spomienky na celý život, Mara Camping je miesto, kde sa toto všetko stáva skutočnosťou. Rezervujte si svoju letnú dovolenku v Mara Campingu a zažite nezabudnuteľné chvíle pri liptovskom mori.Informačný servis