Ste zameraný na úspech a výkon? Možno vám chýba sebaláska, vysvetľuje psychologička pri príležitosti Svetového dňa workoholikov

4.7.2024 (SITA.sk) - Pocit vyčerpania, nespavosť, nechuť do života či problémy s trávením. Aj to môžu byť príznaky syndrómu vyhorenia, ktorý v ostatnej dobe postihuje čím ďalej tým viac ľudí. Union zdravotná poisťovňa upozorňuje pri príležitosti Svetového dňa workoholikov (5.júl) na dôležitosť prevencie a včasnej intervencie aj pri problémoch v oblasti duševného zdravia.Pre syndróm vyhorenia neexistuje špecifická diagnóza a jeho príznaky môžu byť skutočne rozmanité. "V štatistikách nevieme určiť, koľko ľudí tento syndróm postihol. Môže však súvisieť s tým, že sa u človeka objavili úzkostné stavy či depresia. Častokrát sa prejavuje aj problémami v oblasti psychosomatiky, ľudia majú gastroenterologické potiaže či trpia nespavosťou. Opäť platí, že čím skôr človek vyhľadá odbornú pomoc, tým lepšie," vysvetľuje MUDr. Ingrid Dúbravová z Union zdravotnej poisťovne. Dodáva, že práve osveta môže pomôcť k tomu, aby sa syndrómu vyhorenia predchádzalo. "Je skutočne dôležité dbať na zdravú výživu, pohyb a celkovú rovnováhu medzi prácou a oddychom. Nie je dobré, ak ľudia spozornejú až pri extrémnych problémoch s krvným tlakom či imunitou."Podľa psychologičky Lenky Valentíniovej dochádza k vyhoreniu práve vtedy, ak človek dlhodobo ignoruje svoje základné potreby. V blogu pre Union hovorí o tom, že workoholizmus a riziko vyhorenia môžu súvisieť aj s vnímaním vlastnej hodnoty a prílišným zameraním sa na výkon. "Paradoxom je, že dosiahnutá pozícia, zvýšenie platu či iné pracovné úspechy neprinášajú aj onen pocit sebahodnoty a ani životnej spokojnosti či životného zmyslu," uvádza, a odporúča starostlivosť o duševné zdravie nezanedbať.Téme work-life balansu sa Union venoval aj na májovej odbornej konferencii projektu Zdravá firma roka , cieľom ktorého je motivovať firmy rôznych veľkosti či kategórií k vytváraniu čo najlepších podmienok pre zdravie svojich zamestnancov priamo v práci. "Či už hovoríme o syndróme vyhorenia alebo o iných výzvach v oblasti psychohygieny a duševného zdravia, sme radi, že práve Union venuje týmto témam značnú pozornosť. Naše podcasty Zdravá duša, ktoré sa venujú rozhovorom so špičkovými odborníkmi, majú dnes už viac než 60 epizód a takmer 380-tisíc stiahnutí a tešia sa veľkej obľube, rovnako ako aj naše podporné skupiny na sociálnych sieťach. Najnovšie máme pre našich poistencov pripravenú aj zľavu na online psychologické konzultácie , tento unikátny benefit môžu naši poistenci využívať od 1. júla na platforme psychologickej poradne Mojra.sk," uzatvára hovorkyňa Unionu Kristína Baluchová.Náklady na liečbu duševných porúch v minulom roku dosahovali za Union takmer 28 miliónov eur, ambulantne sa u špecialistov na duševné poruchy liečilo viac než 35-tisíc ľudí.Informačný servis