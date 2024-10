Objavte čokoládový svet Favorina aj vy

Benefity sladkého potešenia

30.10.2024 (SITA.sk) -Určite ste ako deti aspoň raz videli zdvihnutý varovný prst od rodičov: "Nejedz toľko čokolády, pokazíš si zuby!" alebo: "Ak s tou čokoládou neprestaneš, budeš mať brucho ako balón!" Pravdou však je, že problém nie je v čokoláde ako takej, ale v množstve cukru, ktorý obsahuje.Čo je vlastne čokoláda a odkiaľ pochádza? Obľúbená pochúťka vyrobená zo semien kakaovníka, vedecky známeho ako, čo v gréčtine znamená "pokrm bohov." Pochádza z oblasti Strednej a Južnej Ameriky, kde sa kakaové bôby pestovali už od dávnych čias a používali sa v rituáloch Aztékov a Mayov. Dnes je neodmysliteľnou súčasťou moderných dezertov a sladkostí naprieč svetom. Výroba čokolády začína zberom kakaových bôbov, ktoré sa fermentujú, sušia a následne pražia. Po pražení sa bôby rozdrvia, aby sa z nich získali kakaové zrná, ktoré sa následne melú na hustú, horkú pastu – kakaovú hmotu. Tá tvorí základ všetkých čokoládových výrobkov a dá sa rozdeliť na kakaový prášok a kakaové maslo, ktoré dodáva čokoláde jej jemnú textúru.Cukrár a odborník na čokoládu Balázs Enzsöl hovorí: "Čokoláda je považovaná za afrodiziakum. Je dokázané, že zlepšuje náladu a často sa prirovnáva k pocitu lásky." Pozitívne pocity spojené s čokoládou sú spôsobené prítomnosťou dvoch látok. Fenyletylamín, ktorý sa nachádza v kakau, sa považuje za "molekulu lásky" a môže stimulovať uvoľňovanie endorfínov, čo vedie k pocitu šťastia a eufórie. Serotonín, známy aj ako hormón šťastia, je chemická látka – neurotransmiter, ktorý reguluje náladu a pocit pohody, čo znamená, že jeho hladina môže byť zvýšená, ak si doprajeme túto sladkosť. Okrem iného, pôsobí ako antidepresívum i antioxidant. Pozitívne účinky má na krvný obeh, vysoký tlak aj trávenie. Aj preto po nej veľmi často môžeme bez výčitiek siahnuť.Spojenie Vianoc a čokolády je tu už od nepamäti. V 16. storočí sa lahôdka považovala za luxus, ktorý si ľudia dopriali najmä pri výnimočných príležitostiach. Akýsi symbol sviatkov je prítomný aj v pop-kultúre, ako napríklad vo filme Charlie a továreň na čokoládu, kde hlavný hrdina, Charlie, žije v skromných podmienkach a čokoláda pre neho predstavuje niečo vzácne a magické.Každé Vianoce dostane jednu tabuľku čokolády, na ktorú sa nesmierne teší, pretože je to jeho jediný darček a zároveň okamih, keď si môže dopriať niečo výnimočné. A presne také sú i Vianoce.Čokoláda je známa aj svojím všestranným využitím a kombinovateľnosťou. Mnohé čokoládové výrobky obsahujú rôzne arómy či kúsky ovocia či slaného karamelu, prípadne perníkovú arómu, ktorá v nás prebúdza ducha Vianoc. "Čokoláda je magickou ingredienciou so svojou jedinečnou krémovou textúrou a lahodnou chuťou. V procese fermentácie sa dajú pridať rôzne príchute – banán, červené ovocie, marakuja. Po fermentácii, teda v rámci dokončovania, je možné pridať napríklad čili, pomaranč, kávu alebo soľ," dodal cukrár Enzsöl.Vďaka privátnej značke Lidla – Favorina, môže byť každý jeden deň až do Vianoc výnimočný. V regáloch nájdete adventné kalendáre s viacerými motívmi, čokoládové lízanky, ale aj sladké lahôdky s prekvapením v podobe malých plyšiakov pre najmenších. Čochvíľa budeme s deťmi chystať básničky, pesničky či čisté topánky čistiť pre Mikuláša. Prácu mu viete uľahčiť aj tento rok – so zásobami čerstvého ovocia, zeleniny i sladkostí. Od 6. decembra už je to len na skok k Štedrému dňu. Ak patríte do tímu, ktorý ešte stále vešia na stromček salónky, ich zásobu si rovnako viete spraviť už dnes s príchuťami či farebnosťou podľa svojho gusta.Informačný servis