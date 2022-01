Objavte krásu zimy a zapojte sa do medzinárodnej fotografickej súťaže #winterspi-rationsk s Answear.sk

Vezmite si do ruky fotoaparát alebo smartfón a poďte súťažiť

Kto bude hodnotiť súťažné príspevky?

Načerpajte inšpiráciu

18.1.2022 (Webnoviny.sk) -Začiatok roka je ideálny čas na objavovanie nových vášní, plnenie snov a plánovanie ďalších dobrodružstiev. Aj keď atmosféra za oknom býva zvyčajne skutočne mrazivá a zasnežená, môže vás motivovať k hľadaniu nových, neobjavených aktivít. Ukážte nám, čo radi robíte v tomto ročnom období, objavte krásy zimy a inšpirujte ostatných k zimným aktivitám. Naučte sa pliesť, zahrajte si spoločenské hry s priateľmi alebo sa spusťte na sánkach z neďalekého kopca - nápadov je veľa. Zachyťte tieto magické okamihy na fotografii alebo videu, inšpirujte ostatných k objavovaniu čara zimy a vyhrajte atraktívne ceny! Okrem radosti zo zimnej zábavy a krásnej prírody môžete súťažiť o finančnú odmenu vo výškeči, ktoré využijete pri svojom ďalšom nákupe na Answear.sk . Súťaž prebieha doZapojte sa s módnym e-shopom Answear.sk do medzinárodnej fotografickej súťaže. Pravidlá sú úplne jednoduché. Na zaradenie do súťaže stačí urobiť fotografiu či video, v ktorom zachytíte svoju zimnú inšpiráciu. Príspevky zverejnite na svojom profile na Instagrame s použitím hashtagovV príspevku nezabudnite označiť aj profilZaslané fotografie a videá budú hodnotiť odborníci, ktorí majú radi zimu a inšpiráciu vidia na každom kroku. Jednou z nich je víťazka predchádzajúce Answear.sk súťaže "LIFESPIRATION STARTS HERE"ktorá je okrem iného vyštudovaná kynologička, zanietená ekologička, fotografka a cestovateľka. Ďalším z porotcov je vášnivý cestovateľ a zakladateľ jedného z najčítanejších cestovateľských blogov na Slovensku - bezmapy.com -Trio porotcov uzatvára bývalá profesionálna snowboardistka, úspešná podnikateľka, aktívna žena a mama dvoch detí, ktorá svojim prístupom k životu inšpiruje mnohé Slovenky -Nápady nájdete aj na profiloch ambasádorov, ktorých značka zapojila do súťaže. Inšpirovať sa môžete na instagramovom účteaka @sweetladylollipop - módnej blogerky a milovníčky zážitkov,aka @adriazia - kreatívnej duše, ktorá stojí za značkou vyšívaných obrazov Dekorazia,aka @milanbezmapy - nekonvenčného cestovateľa, milovníka netradičných destinácií a zakladateľa úspešného cestovateľského blogu bezmapy.com či @baskaoparty - fotografky a milovníčky prírody.Neváhajte a ukážte nám svoju! Vezmite fotoaparát a vyrazte!Informačný servis