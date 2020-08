Sprevádzané exkurzie do prírody a divočiny



Pozorovanie Slnka, Mesiaca, planét a hviezd



"Šikovné ruky celé od múky"



Remeslá na dotyk



Cyklo a turistické dlhé dni



Historické udalosti na vlastnej koži



Miestny folklór úplne inak



... a (skoro) všetko v rusínskej jazykovej mutácii





3.8.2020 (Webnoviny.sk) -Dátum konania: 21. – 23. august 2020, okres Snina, Uličská dolinaSme občianske združenie Take naše. Vymýšľame a realizujeme nápady v oblasti cestovného ruchu a regionálneho rozvoja na Východnom Slovensku.Radi by sme Vám predstavili projekt Objavte POLONINY, ktorý sme vymysleli počas obdobia celonárodného pokoja.Objavte POLONINY je zážitkový víkend, ktorého cieľom je prepojiť návštevníkov regiónu s lokálnou ponukou rôznych typov aktivít. Vypátrali sme a spojili do jedného podujatia rôznych poskytovateľov, ktorí ponúknu návštevníkom svoje služby, domovy, zručnosti a znalosti regiónu. Mnohí aj po prvýkrát v živote.Zážitkový víkend je na Slovensku unikátnym konceptom, pretože je to na prvý pohľad festival, avšak jeho atrakcie sú "roztrúsené" po obciach v celej doline. Návštevníkov takto privedie do všetkých záhybov srdca Národného parku Poloniny. Nemasovo, udržateľne anti-covidovo.Každý poskytovateľ služby vytvoril vlastný "komerčný zážitok", za ktorý zákazník zaplatí. Týmto spôsobom ukážeme miestnym ľuďom, že podnikať v cestovnom ruchu je možné a že dopyt existuje. V rámci víkendu si zákazníci budú môcť vybrať zo širokej ponuky zážitkov:Objavte POLONINY je výbornou príležitosťou ako spoznať tento kút Slovenska. Príďte sa ponoriť do regiónu, dostaňte pod kožu jeho vône, chute, farby a humor. Všetko v nádhernej prírode, so srdečnými ľuďmi a autenticky po rusnacky!Tento projekt od prvého dňa realizujeme sami a len z vlastných zdrojov. Máme však výborných partnerov: Národný park Poloniny, Slovenský zväz astronómov a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš, Múzeum rusínskej kultúry, KOCR Severovýchod Slovenska.Našim cieľom je, aby návštevníci aj miestni poskytovatelia boli po víkende spokojní. Vtedy budeme považovať náš pilotný projekt za úspešný, o rok si ho budeme chcieť všetci zopakovať, až sa z neho stane pravidelné podujatie.Kontakt:Eva Kocanová, M: +421 944 570 252E: info@objavtepoloniny.skW: www.objavtepoloniny.sk FB: www.facebook.com/objavtepoloniny Take naše, o.z., J. Záborského 2319/10A, 082 21 Veľký Šariš, IČO 53096436Informačný servis