Strana Za ľudí si bude voliť predsedu. Kto nahradí Kisku?

3.8.2020 - Snem vládnej strany Za ľudí, na ktorom majú delegáti voliť nového predsedu, sa bude konať v sobotu 8. augusta v Trenčianskych Tepliciach v reštaurácii Kursalon.





Agentúre SITA to potvrdil člen predsedníctva strany a poslanec Národnej rady SR (NR SR) Miroslav Kollár, ktorý je zároveň jedným z kandidátov do funkcie lídra Za ľudí. Druhou kandidátkou je podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.Vládna strana Za ľudí získala vo februárových parlamentných voľbách 5,77 percenta hlasov voličov. Po niekoľkodňových rokovaniach vstúpila do vládnej koalície s hnutiami Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Sme rodina a so stranou Sloboda a Solidarita (SaS).Súčasný predseda strany Andrej Kiska sa krátko po voľbách z politiky pre zdravotné problémy stiahol a rokovaním o zostavení vlády poveril práve Remišovú, ktorej následne vyslovil aj svoju podporu za šéfku strany.