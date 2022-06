Objavte Poloniny vďaka unikátnym zážitkom. Tradičné remeslá, nedotknutá príroda a rusínsky temperament

Konopné bludisko, aj povoz na traktore

Dvakrát viac návštevníkov

Chute a humor Polonín

Unikátne zážitky v zabudnutom regióne

15.6.2022 (Webnoviny.sk) - Unikátny zážitkový víkend v Poloninách na východe Slovenska sa stáva letnou tradíciou. Počas tretieho augustového víkendu čakajú na návštevníkov Národného parku Poloniny obľúbené remeselné zážitky – výroba keramiky, tkanie, plstenie, práca s drevom a prútím, aj pečenie chleba. Milovníci prírody môžu so sprievodcami navštíviť karpatské pralesy a to nielen cez deň, ale aj v noci, alebo ďalekohľadom pozorovať milióny hviezd v prvom parku tmavej oblohy na Slovensku. To všetko v rámci podujatia Objavte POLONINY.Tretí ročník festivalu, ktorý sa uskutoční, je rozložený do troch poloninských dolín. Organizátorom sa osvedčil koncept "rozpŕchnutia” návštevníkov v regióne Národného parku Poloniny. "V tomto roku budú aktivity rozmiestnené do ôsmich obcí v okrese Snina – Stakčín, Ladomirov, Pčoliné, Topoľa, Runina, Ulič, Uličské Krivé a Nová Sedlica," približuje organizátorka Eva Kocanová z občianskeho združenia Take naše.K päťdesiatke jedinečných zážitkov pre deti aj dospelých pribudnú opäť novinky. Patrí k nim napríklad konope – jeden z nových zážitkov prinesie späť do pozornosti túto zaujímavú a viacúčelovú rastlinu. Práve konope bolo kedysi tradičnou plodinou v Poloninách. "Hoci sa na ňu trocha zabudlo, možno viacerí by ešte našli na povale alebo v komore staré ľanové či konopné plátno, prípadne oblečenie. Na farme v Pčolinom sa návštevníci dozvedia o pestovaní, spracovaní konope a deti sa dokonca budú môcť stratiť v konopnom bludisku alebo povoziť na traktore,” opisuje lákavý program Eva Kocanová.V domčeku dedka Večerníčka v Novej Sedlici zažijú deti veselé rusínske piesne a tance ale aj zaujímavé ručné práce spojené so zvieratkami. Rusínske kroje, spevy, hudba, výšivky a predovšetkým rusínska nátura a humor je to, čo vytvára jedinečnú atmosféru pohody a spolupatričnosti."Naše zážitky prevedú návštevníkov niekoľkými obcami spätými s tradičnými remeslami, rusínskym temperamentom a nedotknutou prírodou. Nadviažeme na úspešné predchádzajúce ročníky, ktoré priniesli množstvo zábavy, ľudských stretnutí a pozitívnej energie,” dopĺňa Katarína Romanová, spoluorganizátorka podujatia.Zážitkový víkend vznikol ako nápad na podporu rozvoja neobjaveného regiónu Polonín v roku 2020. Počet návštevníkov sa medziročne zdvojnásobil. Zaujímavý program si vlani užilo viac ako 800 účastníkov zo všetkých kútov Slovenska aj zahraničia.Návštevníci oceňujú pokoj, rodinnú atmosféru, nádhernú prírodu, možnosť vyskúšať si remeslá a obľúbené sú aj romantické nočné zážitky pri pozorovaní hviezdnejOblohy. "Rodiny s deťmi, ale aj páry, či skupiny priateľov rôzneho veku veľmi chvália zaujímavý program, ktorý si nemusia prácne organizovať, ale je pripravenýA prehľadne zorganizovaný, stačí sa zúčastniť. Toľko remesiel na jednom mieste sa len tak nevidí," vyzdvihuje unikátnosť víkendového festivalu Eva Kocanová.Objavte POLONINY je výbornou príležitosťou ako spoznať najvýchodnejší, doteraz neobjavený kút Slovenska. Podujatie na jednom mieste ponúka zážitky, ktoré si sami nenájdete a pohodlným spôsobom ponúka širokú paletu ponuky trávenia dovolenky s rodinou či priateľmi.Košičanka Eva Kocanová, ktorá Poloniny tiež objavila len pred niekoľkými rokmi, neskrýva svoje nadšenie pre tento rázovitý región: "Príďte sa ponoriť do regiónu Polonín, dostaňte pod kožu jeho vône, chute, farby a humor. Všetko v nádhernej prírode, so srdečnými ľuďmi a autenticky po rusnacky!"Letné víkendové podujatie organizuje občianske združenie Take naše, založené na podporu cestovného ruchu a regionálneho rozvoja na východnom Slovensku. Podľa Evy Kocanovej napĺňa svoj zámer: "Podujatie Objavte Poloniny si našlo svoje miesto na dovolenkovej mape Slovenska. Jeho unikátnosť spočíva vo vytvorení "intímneho” spojenia medzi návštevníkmi a miestnymi obyvateľmi. Nejde len o remeselné workshopy. Účastníci majú dostatočný priestor porozprávať sa a zdieľať navzájom svoje životné radosti a skúsenosti. Obohacujú sa navzájom a to je to najkrajšie, čo ľudí ťahá na Objavte Poloniny."Projekt Objavte POLONINY v tomto roku podporili partneri, ktorí sa do aktivít aktívne zapájajú – Národný park Poloniny, Slovenský zväz astronómov a Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, Nadácia SPP, Prešovský samosprávny kraj, RTVS, Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín.Viac informácii na:Informačný servis