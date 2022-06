Po rozsiahlej policajnej razii obvinili námestníka primátora Prahy

Detektívi z českej Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v stredu obvinili 11 ľudí pre podozrenie zo zlého hospodárenia pražského dopravného podniku. Informoval o tom žalobca z Vrchného štátneho zastupiteľstva v Prahe Adam Borgula. Podľa informácií Českého rozhlasu (ČRo) sú medzi obvinenými námestník primátora Prahy Petr Hlubuček (STAN) a podnikateľ Michal Redl.





POLÍCIA ZSAHUJE: Razia na pražskom magistráte aj v dopravnom podniku

Českí kriminalisti z NCOZ od skorého rána zasahovali na viacerých miestach v Prahe."Áno, na magistráte dnes skutočne zasahovala polícia, ktorej poskytujeme maximálnu súčinnosť," povedal hovorca magistrátu Vít Hofman. Primátor Prahy Zdeněk Hřib na sociálnej sieti Twitter uviedol, že jeho úrad poskytuje polícii súčinnosť. "Ak existuje nejaké podozrenie, musí byť prešetrené," uviedol Hřib."Na magistrát som išiel s heslom: Chcem riadiť mesto s čistým štítom. To požadujem aj od svojich kolegov," napísal na Twitteri primátor Prahy Zdeněk Hřib.Podľa českého Deníka N sa polícia zaujíma o pražského radného Petra Hlubučka (STAN). Server Seznam Zprávy uviedol, že razia prebiehala aj v pražskej časti Lysolaje, kde Hlubuček býva. Podľa iDNES.cz by sa policajná razia mala týkať aj podnikateľa Michala Redla, ktorý mal v minulosti blízko k podnikateľovi Radovanovi Krejčířovi. Ten si od roku 2015 odpykáva v Juhoafrickej republike tridsaťpäťročný trest za rôzne trestné činy. Redl má väzby na vládne hnutie STAN.