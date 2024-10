Objednávka správy SIS prehlbuje obavy z využívania atentátu na Fica, podľa Šimečku je vyšetrovanie netransparentné (video)

Netransparentné vyšetrovanie

Čo povedal minister vnútra

V SIS-ke sa správy neobjednávajú

Premiér to popiera

16.10.2024 (SITA.sk) - Obavy z využívania atentátu na predsedu vlády Roberta Fica z 15. mája v Handlovej ako nástroja politického boja proti opozícii narastajú po tom, čo si údajne premiér objednal správu od Slovenskej informačnej služby (SIS) Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka upozornil, že vyšetrovanie je vedené netransparentne a verejnosť nie je informovaná.„Vládni politici bez dôkazov útočia na opozíciu a médiá," uviedol Šimečka a dodal, že vyšetrovanie by mala vykonávať polícia a generálna prokuratúra , a nie SIS vedená osobou napojenou na politickú stranu. Predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci doplnil, že koalícia odmietla návrh na zriadenie parlamentnej komisie na prešetrenie atentátu.„Verejnosť potrebuje ubezpečenie, že bezpečnostné zložky majú situáciu pod kontrolou," vyjadril sa Dubéci s tým, že súčasná situácia len prehlbuje chaos. hnutia Slovensko k vyšetreniu atentátu na premiéra dodal, že Matúš Šutaj Eštok v utorok na brífingu po rokovaní vlády povedal tri dôležité veci.Potvrdil, že SIS na takejto správe pracuje. Zároveň prezradil, že si takúto správu od SIS objednal premiér Fico a vyhlásil, že táto správa má byť riaditeľom SIS prednesená v parlamente.„A to kľúčové - Matúš Šutaj Eštok sa preriekol, že tieto informácie má priamo od riaditeľa SIS. Robert Fico by sa mal prestať schovávať za sukňu opozície a zastaviť svoje spravodajské hry, ktorými ďalej ničí dôveryhodnosť našich bezpečnostných zložiek pred zahraničnými spojencami," uviedol Grendel.V súvislosti s medializovanými informáciami riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar uviedol, že v SIS sa správy neobjednávajú a úlohy spravodajskej služby sú jasne zadefinované v Zákone o Slovenskej informačnej službe.Premiér Robert Fico podľa Pavla Gašpara neobjednal ani nepožiadal SIS o spravodajskú informáciu v súvislosti s atentátom na jeho osobu.„Takéto informácie mu neboli a ani nie sú poskytované z dôvodu možného konfliktu záujmov s výnimkou informácií poskytovaných v zmysle zákona. SIS v predmetnej veci spolupracuje v úzkej súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní," vysvetlil Gašpar s tým, že SIS nemôže informovať verejnosť o tom, čo je predmetom jej spravodajskej činnosti.Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v utorok podvečer skorigoval svoje pôvodné vyjadrenie o tom, že Slovenská informačná služba má vypracovať správu o atentáte na premiéra, pričom tak má spraviť na pokyn predsedu vlády.„Predseda vlády Robert Fico si ako oprávnený prijímateľ informácií vyžiadal od Slovenskej informačnej služby správu o bezpečnostných rizikách spojených s ďalším možným pokusom o atentát na jeho osobu, na čo má z titulu svojej funkcie zákonný nárok," uvádza sa v spresnenej informácii. Aj premiér Fico poprel, že by si bol vyžiadal správu o atentáte v Handlovej.„Ak si niekto niečo vyžiadal, tak to boli opoziční poslanci na príslušnom výbore pre kontrolu SIS. Ja som nič nežiadal, je to úplný nezmysel a výmysel," povedal počas brífingu v bratislavskej pekárni pri príležitosti Dňa chleba.