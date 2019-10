Objednávky aj tržby talianskeho priemyslu v auguste klesli

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 16. októbra (TASR) - Objednávky v talianskom priemysle v auguste medziročne klesli o 10 %. Informoval o tom v stredu štatistický inštitút ISTAT, podľa ktorého sa pod tento výsledok podpísal silný pokles zahraničného dopytu.ISTAT spresnil, že zahraničné objednávky na priemyselné výrobky z tretej najväčšej ekonomiky eurozóny sa v auguste znížili o 16,3 %, pričom v sektore dopravy sa prepadli až o 27,3 %. Domáce objednávky tiež klesli, a to o 4 %.Aj tržby talianskeho priemyslu sa v auguste znížili, a to o 2,2 %, čo zvyšuje obavy z možného poklesu celej ekonomiky. Talianske hospodárstvo totiž v 1. polroku 2019 vzrástlo len o 0,1 % po ukončení technickej recesie koncom minulého roka.V medzimesačnom porovnaní sa tržby v priemysle znížili o 0,3 %. Bol to už ich tretí medzimesačný pokles po sebe. Taliansky priemysel trpí výraznejším spomalením v Európe, najmä v Nemecku, ktoré je čiastočne spôsobené obchodným napätím medzi Spojenými štátmi a Čínou.Európska komisia predpovedala, že talianska ekonomika tento rok vzrastie len o 0,1 %, zatiaľ čo Medzinárodný menový fond očakáva, že bude stagnovať.Niektorí ekonómovia sú ešte pesimistickejší a prognózujú Taliansku pokles ekonomiky.