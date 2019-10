Útočník z Halle si súčasti zbrane zaobstaral cez darknet

Dve osoby zahynuli v stredu pri streľbe blízko synagógy vo východonemeckom meste Halle. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 16. októbra (TASR) - Útočník, ktorý 9. októbra v okolí synagógy v nemeckom Halle zastrelil dvoch ľudí, si jednotlivé časti podomácky vyrobenej vražednej zbrane zaobstaral v roku 2015 cez tzv. temný web (dark web). Informovali o tom v stredu účastníci neverejného zasadnutia výboru nemeckého parlamentu pre vnútorné záležitosti, ktorí citovali dôkazy preložené prokurátorom Petrom Frankom.Tzv. darknet je časť internetu mimo dosahu vyhľadávačov, ktorá sa využíva najmä na páchanie trestnej činnosti.Ako pripomenula agentúra DPA, 27-ročného Stephana B. zadržala polícia niekoľko hodín po tom, ako pred synagógou v Halle zastrelil 40-ročnú ženu a pri neďalekom stánku s kebabom 20-ročného mladíka. Ešte predtým sa pokúšal dostať do budovy synagógy, v ktorej sa v tom čase nachádzalo približne 50 ľudí sláviacich židovský sviatok Jom kipur. Počas útoku bolo zranených niekoľko ďalších ľudí.Útočník sa neskôr priznal, že jeho konanie bolo motivované antisemitskými a krajne pravicovými názormi.Polícia v stredu prehľadala aj byt muža z mesta Mönchengladbach ležiacom v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, ktorý je podozrivý z toho, že na internete šíril manifest útočníka z Halle. Oznámili to médiá Süddeutsche Zeitung, NDR a WDR. Vyšetrovatelia Spolkového kriminálneho úradu (BKA) vyšetrujú, či bol tento muž v spojení so strelcom z Halle, a či mal informácie o ním plánovanom násilnom čine.Stephan B. sa v súčasnosti nachádza vo vyšetrovacej väzbe a čelí obvineniam z dvojnásobnej vraždy a z viacnásobného pokusu o vraždu.